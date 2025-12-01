Trump: Segala Proses Imigrasi Diakhiri dan "Penjenayah" Bakal Diusir

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berikutan serangan Rahmanullah Lakanwal, pendatang berusia 29 tahun dari Afghanistan, terhadap anggota Pengawal Nasional Amerika Syarikat yang mengakibatkan kematian seorang askar dan kecederaan seorang askar lain, suasana politik dan media Amerika Syarikat telah menjadi sangat tegang terhadap pendatang Afghanistan.

Donald Trump, bekas Presiden Amerika Syarikat, pada awal pagi Isnin, 10 Azar, melalui satu mesej di platform Truth Social mengisytiharkan: "Kita harus mengusir individu-individu jahat dari negara kita dan melakukannya dengan cepat. Apa yang dilakukan oleh kerajaan Biden dan satu pilihan raya yang dicurangi kepada Amerika Syarikat tidak boleh dilupakan."

Pada masa yang sama, Kirsty Neum, Menteri Keselamatan Dalam Negeri dalam kerajaan Trump, menyalahkan kerajaan Biden atas "krisis keselamatan nasional terburuk" Amerika Syarikat dan berkata: "Biden membawa hampir seratus ribu pendatang Afghanistan ke Amerika tanpa semakan, sedangkan identiti dan niat mereka hanya diketahui setelah mereka tiba."

Trump telah mengeluarkan arahan untuk menyemak semula semua fail pendatang Afghanistan, dan diumumkan bahawa pemprosesan permohonan imigrasi akan dihentikan sehingga semakan selesai.

Kementerian Luar Amerika Syarikat juga mengumumkan bahawa dalam keadaan semasa, mereka tidak akan mengeluarkan visa kepada pemegang pasport Afghanistan.

Tindakan-tindakan ini telah menimbulkan kebimbangan meluas dalam komuniti pendatang Afghanistan di Amerika, dan kemungkinan pelaksanaan dasar yang lebih ketat pada hari-hari mendatang telah dibangkitkan.