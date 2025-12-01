Calon Serius Pengganti Benjamin Netanyahu

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tindakan terkini Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dalam mengemukakan permohonan pengampunan pada hari Ahad, telah mencetuskan gelombang perpecahan yang teruk dalam pendapat awam Israel. Penentang Netanyahu, dengan menekankan keperluan "pengakuannya terhadap dosa" dan pengunduran diri dari arena politik, telah membantah permohonan ini.

Dalam hal ini, bahkan beberapa sumber Zionis mengemukakan spekulasi mengenai calon-calon pengganti Benjamin Netanyahu yang mungkin.

Laman berita Israel National News mendakwa, sumber-sumber politik di Israel menyebut David Barnea, ketua Mossad, sebagai salah satu calon utama pengganti Benjamin Netanyahu.

Prestasi Barnea dalam mengurus operasi risikan dan peningkatan peranan Mossad dalam perkembangan rantau ini telah mengukuhkan kedudukannya dalam arena politik Israel.

Penganalisis Israel percaya bahawa jika Israel memasuki fasa baru dalam berhadapan dengan Iran, Barnea berpotensi menjadi salah satu figura paling penting dalam masa depan politik mereka.