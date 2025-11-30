Ayatollah Nouri Hamedani: "Kini, Keangkuhan dan Zionisme Lebih Takut kepada Budaya Syahid Berbanding Sebelum Ini"

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang ahli fiqh Islam terkemuka Iran menekankan kepentingan budaya kesyahidan, dengan menyatakan kuasa-kuasa angkuh dan Zionis kini lebih takut kepada semangat pengorbanan berbanding dahulu.

Ayatollah Hossein Nouri Hamedani mengeluarkan kenyataan tersebut dalam satu pesanan sempena memperingati 892 syuhada Basiji dari Wilayah Markazi.

Cendekiawan Syiah ini menyatakan, "Janji syurga yang nyata adalah untuk kumpulan ini, iaitu para syuhida yang berdarjat tinggi," sambil menambah, "Apa yang telah berjaya memelihara Islam dari awal hingga kini adalah darah para syuhida yang dikasihi ini."

Beliau menegaskan, "Kini, keangkuhan dan Zionisme lebih gentar terhadap motivasi dan budaya ini berbanding sebelumnya. Oleh itu, masyarakat perlu didedahkan dengan budaya Al-Quran ini dan memahami bahawa menurut tradisi kita, setiap ibadah mempunyai kelebihannya sendiri, kecuali kesyahidan."

Menurut beliau, salah satu cara untuk memelihara budaya kesyahidan adalah dengan berusaha menegakkan cita-cita para syuhada, meneliti matlamat mereka, serta melaksanakan wasiat dan panduan mereka.

"Para syuhada menekankan penjagaan maruah rakyat dan kehidupan yang selesa serta aman," jelas ulama tersebut, sambil menambah, "Para syuhada juga menekankan pengenalan terhadap musuh dan perjuangan menentang keangkuhan. Akhirnya, para syuhida menyeru kehormatan untuk Islam dan umat Islam."

Pesanan ini disampaikan semasa majlis memperingati 892 syuhada Basiji Wilayah Markazi yang diadakan di Masjid Al-Mahdi pada hari Sabtu, dengan kehadiran ratusan orang dari pelbagai lapisan masyarakat dan keluarga para syuhada.