Iran Akan Melancarkan Kapal Perang Baru "Khuzestan" untuk Misi Jarak Jauh

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Panglima Tentera Laut Iran, Laksamana Muda Shahram Irani, mengumumkan bahawa kapal perang baru "Khuzestan" akan menyertai Tentera Laut Republik Islam Iran tidak lama lagi, meningkatkan keupayaan negara untuk menjalankan misi maritim jarak jauh.

Bercakap pada pagi Ahad, Laksamana Muda Shahram Irani, Panglima Tentera Laut Republik Islam Iran, memberi amaran bahawa pihak lawan berusaha untuk mencipta perpecahan dan mengganggu perpaduan dalam masyarakat Iran bagi memajukan matlamat strategik mereka yang lebih luas.

Menyentuh tentang ekonomi maritim Iran dan peranan Tentera Laut, beliau berkata bahawa misi eskort untuk kapal-kapal Iran dijalankan secara konsisten dan berkesan di perairan antarabangsa. Beliau menyatakan bahawa walaupun eskort sebelum ini terhad kepada kawasan berhampiran Iran, tentera laut kini mengiringi kapal-kapal Iran di seluruh dunia.

Menonjolkan dimensi lembut dan keras kuasa tentera laut Iran, Laksamana Irani berkata pasukan tugas tentera laut Iran kini terlibat dalam latihan bersama, satu di Timur Jauh dan satu lagi di perairan benua Afrika.

Merujuk kepada keupayaan tentera laut yang semakin berkembang, Laksamana Irani mengesahkan bahawa kapal perang "Khuzestan", kapal kembar kepada "Kordestan", akan dilancarkan tidak lama lagi. Setelah beroperasi, ia akan membolehkan Iran menjalankan misi maritim jarak jauh yang lebih luas.

Beliau mengakhiri dengan menekankan bahawa semua negara boleh mendapat manfaat daripada sumber maritim, sambil menambah bahawa kekuatan tentera laut Iran membolehkan negara melindungi dan menggunakan sumber-sumber ini untuk kepentingan nasional.