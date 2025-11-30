Venezuela Ucapkan Penghargaan kepada Iran atas Sokongan Hadapi Keganasan AS

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menteri Hal Ehwal Luar Venezuela dalam satu pesan mengucapkan terima kasih kepada Iran atas sokongannya kepada negara itu dalam menghadapi kekerasan Amerika Syarikat. Yván Gil Pinto dalam satu kenyataan di saluran Telegramnya mengisytiharkan: "Atas nama Kerajaan Venezuela yang Bolivarian dan Presiden kami Nicolás Maduro, kami ingin mengucapkan penghargaan tulus ikhlas kami atas tindakan Kerajaan Republik Islam Iran yang mengutuk sepenuhnya tindakan unilateral baru-baru ini oleh kerajaan AS menutup ruang udara Venezuela."

Kenyataan itu menambah: "Pendirian berani dan tegas Iran dalam mempertahankan kedaulatan negara dan integriti wilayah Venezuela selaras sepenuhnya dengan pendirian rakyat kami. Pelanggaran norma dan prinsip asas undang-undang antarabangsa, serta ancaman kepada keselamatan dan sekuriti penerbangan antarabangsa, adalah kebimbangan bersama yang menyatukan kita dalam usaha mewujudkan dunia yang penuh dengan keadilan, maruah dan keamanan."

Ismail Baghaei, jurucakap Kementerian Hal Ehwal Luar Iran, pada 8 Azar 1404 menyifatkan tindakan Presiden AS mengisytiharkan penutupan ruang udara Venezuela sebagai pelanggaran terang-terangan norma dan peraturan asas undang-undang antarabangsa, termasuk peraturan yang mentadbir pengangkutan udara antarabangsa, dan mengutuknya.

Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, dalam pesan pada hari Sabtu waktu tempatan mengisytiharkan bahawa semua ruang udara Venezuela dan sekitarnya harus dianggap tertutup.

Ruang udara Venezuela menjadi kosong beberapa jam selepas ancaman Donald Trump mengenai penutupan ruang udara negara kaya minyak itu.

Washington sejak Ogos (Shahrivar) dengan alasan memerangi penyeludupan dadah, telah menempatkan kapal perang, kapal selam, pesawat tentera dan angkatan tentera di perairan Venezuela. Menurut laporan, kira-kira satu pertiga daripada armada tentera laut AS telah ditempatkan di kawasan itu.