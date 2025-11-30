Pegawai Timur Libya Desak Penganjuran Pilihan Raya Presiden

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Para pegawai di timur Libya telah menggesa satu tindakan segera ke arah menganjurkan pilihan raya presiden; langkah ini diambil sebagai respons kepada tuntutan rakyat yang telah dizahirkan di kebanyakan wilayah negara dalam beberapa hari kebelakangan ini.

Pemerhati menganggap perkembangan ini sebagai satu titik perubahan dalam keadaan politik Libya, yang berpotensi membawa kepada penganjuran pilihan raya di kawasan-kawasan yang berada di bawah pengaruh Markah Angkatan Tentera yang berpangkalan di Benghazi.

Aqilah Saleh, Speaker Dewan Perwakilan, menekankan bahawa tunjuk perasaan ini mencerminkan kehendak dan tuntutan segera rakyat Libya untuk melaksanakan pilihan raya presiden.

Beliau menambah: Kira-kira tiga juta warganegara Libya yang telah mendaftar dalam senarai pemilih menginginkan pilihan raya diadakan. Saleh mengingatkan bahawa parlimen sebelum ini telah meluluskan undang-undang untuk pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan menghantarnya kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan Tertinggi.

Beliau meminta suruhanjaya itu supaya segera melaksanakan undang-undang dan memulakan penganjuran pilihan raya bagi menjamin perpaduan wilayah dan institusi Libya, mengelakkan berterusannya keadaan kucar-kacir dan perpecahan politik, serta merealisasikan hasrat rakyat untuk membina sebuah negara yang stabil.

Osama Hammad, Perdana Menteri kerajaan yang dilantik oleh Dewan Perwakilan, juga menyatakan sokongan penuhnya terhadap tuntutan rakyat untuk mempercepatkan penganjuran pilihan raya, dengan menyatakan: "Suara rakyat perlu dihormati dan tuntutan mereka mesti dilaksanakan tanpa berlengah, kerana inilah satu-satunya cara untuk menamatkan fasa perpecahan yang sukar ini."

Dalam satu kenyataan, Hammad memuji usaha Dewan Perwakilan dalam menyokong hak dan kebebasan serta menjamin hak untuk bersuara secara aman, dan menambah: "Pelaksanaan pilihan raya presiden akan meletakkan asas untuk kestabilan politik yang mampan dan perpaduan nasional." Beliau juga menyeru komuniti antarabangsa agar menghormati kehendak rakyat Libya dan menentang sebarang bentuk campur tangan asing dalam proses pilihan raya.

Pada masa yang sama, ribuan rakyat Libya di bandar-bandar di timur, selatan, dan pusat negara menyertai perhimpunan besar-besaran bertajuk "Hirac Al-Watan" (Pergerakan Rakyat Cintakan Tanah Air), mendesak penganjuran segera pilihan raya presiden dan parlimen.

Para penunjuk perasaan melaungkan slogan menyokong penamatan perpecahan politik, menjamin hak pencalonan dan mengundi untuk semua warganegara yang layak, serta membantah sebarang kelewatan atau campur tangan asing.