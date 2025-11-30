Bilangan Syuhada Gaza Lampaui 70,000 Orang

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kementerian Kesihatan Palestin di Gaza mengumumkan bahawa dalam tempoh 48 jam yang lalu, 2 syuhada (satu syahid baru dan satu jenazah yang dikeluarkan dari bawah runtuhan) dan 11 yang cedera telah dipindahkan ke hospital-hospital di Gaza.

Menurut laporan agensi berita Ma'a, sebilangan mangsa masih berada di bawah runtuhan dan di jalan-jalan, dan pasukan penyelamat tidak dapat mengakses mereka disebabkan keadaan keselamatan dan sekatan di lapangan.

Kementerian tersebut mengumumkan statistik korban selepas pelaksanaan gencatan senjata pada 11 Oktober 2025 ialah 354 syuhada dan 906 cedera.

Kementerian Kesihatan Palestin di Gaza juga menyebut bahawa bilangan jenazah yang dikeluarkan dari bawah runtuhan telah mencecah 606 kes.

Statistik keseluruhan korban perang pembunuhan beramai-ramai rejim Zionis terhadap Gaza sejak 7 Oktober 2023 sehingga kini juga termasuk 70,100 syuhada dan 170,983 cedera.