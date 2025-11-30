Israel Ubah Strategi di Selatan Syria/Kurangkan Operasi Darat, Tingkatkan Serangan Udara

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Media-media Israel melaporkan bahawa tentera rejim itu, selepas insiden "Beit Jinn" di selatan Syria, sedang mengkaji untuk mengubah strateginya dengan lebih memfokuskan kepada serangan udara menggantikan operasi darat. Dalam insiden itu, 13 anggota tentera Israel cedera semasa pertempuran dan tembakan ketika melaksanakan operasi penahanan di kawasan Beit Jinn yang terletak di pinggir Damascus.

Saluran 13 televisyen Israel mengumumkan bahawa tentera berhasrat untuk mengurangkan bilangan operasi penahanan berhampiran sempadan dan sebaliknya, meningkatkan serangan udara terhadap sasaran yang disasarkan bagi menjamin keselamatan angkatan tenteranya. Selain itu, saluran "Kan" melaporkan: Israel telah mengenal pasti beberapa individu yang merancang untuk menyerang anggota tentera Israel.

Sumber keselamatan Israel juga dalam wawancara dengan rangkaian "i24" mendakwa: Angkatan yang dikaitkan dengan presiden Syria, kemungkinan terlibat dalam insiden Beit Jinn. Beliau menambah bahawa kejadian ini menunjukkan Israel tidak boleh membenarkan pihak musuh berkubu berhampiran sempadannya dan Syria terlalu tidak stabil untuk memajukan sebarang persetujuan keselamatan.

Laman web "Walla" juga melaporkan: Tentera Israel sedang menyiasat kemungkinan kebocoran maklumat sensitif dari Unit 210 sebelum pelaksanaan operasi Beit Jinn. Sumber tentera di utara Israel berkata: Operasi sepatutnya dijalankan minggu lepas tetapi ditangguhkan kerana kehadiran pegawai kanan di kawasan itu, dan kemungkinan kelewatan ini mendedahkan butiran operasi kepada pihak-pihak dalam Syria.

Sebaliknya, "Hamzah Mustafa", Menteri Penerangan Syria, menekankan: Tanpa pengunduran Israel dari wilayah yang didudukinya, perbincangan mengenai keamanan atau sebarang persetujuan tidak boleh diadakan. Beliau menyifatkan serangan Israel ke atas Beit Jinn sebagai kesinambungan dasar pencerobohan rejim itu, dan berkata Tel Aviv, dengan provokasi berulang, cuba untuk melibatkan kerajaan Syria dalam pertempuran.

"Asy-Syaibani", Menteri Luar Syria, dalam sidang media bersama dengan rakan sejawatnya dari Denmark, juga mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke atas Beit Jinn dan menyatakannya sebagai pelanggaran nyata undang-undang antarabangsa.