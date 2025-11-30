Pesawat Bawa Trak AS Penuh Peralatan Ketenteraan dari UAE ke Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sebuah pesawat Antonov An-124, membawa trak Oshkosh Amerika yang dimuatkan dengan sejumlah besar peralatan ketenteraan, telah tiba di wilayah pendudukan Israel dari Emiriah Arab Bersatu (UAE).

Media Israel melaporkan bahawa pesawat pengangkut itu mendarat di Lapangan Terbang Ben Gurion, Tel Aviv pada hari Jumaat.

Trak Amerika tersebut kemudiannya dimuatkan semula ke dalam pesawat, yang kemudiannya pulang ke UAE setelah singgah sebentar di Georgia, lapor laporan itu.

Penghantaran ini menambah kepada aliran berterusan senjata Amerika ke wilayah pendudukan Israel meskipun rejim itu melancarkan perang genosid ke atas Genting Gaza.

Pusat Dasar Antarabangsa menyatakan Israel menerima lebih daripada $4.2 bilion peralatan ketenteraan Amerika, termasuk kereta kebal, bahan letupan, peluru, dan alat ganti pesawat, antara Oktober 2023 dan Mei 2025.

Bekalan senjata maut kepada Israel telah meningkatkan seruan di Amerika Syarikat untuk siasatan ke atas penglibatan Washington dalam jenayah perang rejim Tel Aviv terhadap rakyat Palestin.

Tinjauan pendapat oleh The New York Times dan Universiti Siena pada bulan September mendapati bahawa majoriti rakyat Amerika (51 peratus) menentang bantuan ekonomi dan ketenteraan Amerika kepada Israel, manakala hanya 39 peratus menyokong.

Israel melancarkan serangan ganas ke atas Gaza pada 7 Oktober 2023, tetapi gagal mencapai matlamat yang diisytiharkannya walaupun telah membunuh sekurang-kurangnya 70,100 rakyat Palestin, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, dan mencederakan 170,983 yang lain.

Israel terpaksa bersetuju dengan gencatan senjata dengan kumpulan penentang Hamas, yang berkuat kuasa pada 10 Oktober 2025. Walau bagaimanapun, sejak itu, rejim jenayah itu telah melanggar gencatan senjata dengan serangan hampir harian ke atas Gaza.

UAE telah mengkritik genosid Israel di Gaza, tetapi mengekalkan hubungan dengan entiti pendudukan itu.

Pada tahun 2020, UAE menormalkan hubungan dengan Tel Aviv di bawah Perjanjian Abraham yang didakwa, dengan Bahrain dan Morocco mengikutinya.

Baru-baru ini, media Israel melaporkan bahawa pembinaan koridor kereta api yang menghubungkan UAE ke wilayah pendudukan telah maju dengan senyap semasa genosid Gaza Israel, menyatakan bahawa projek itu telah mencapai peringkat maju.