IRGC Rampas Kapal Asing Bawa Minyak Seludup

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) telah menahan sebuah kapal berbendera asing yang membawa 350,000 liter minyak seludup di Teluk Parsi, menurut komander Zon Naval Kedua IRGC.

Komander Zon Naval Kedua IRGC mengumumkan bahawa sebuah kapal membawa 350,000 liter minyak seludup telah dirampas di perairan Teluk Parsi.

Bercakap kepada Agensi Berita Mehr, Komander Heidar Honarian Mojarrad menekankan usaha berterusan IRGC untuk menjaga dan melindungi sempadan Iran, terutamanya di Teluk Parsi, sambil menyatakan bahawa pemantauan menyeluruh dan kesedaran situasi penuh di wilayah tersebut membawa kepada pengenalpastian dan pemintasan kapal penyeludup minyak itu.

Beliau menyatakan bahawa IRGC kekal berkomitmen terhadap misinya untuk menentang pelanggar dan penyeludup, dan menekankan bahawa langkah-langkah penting telah diambil dalam hal ini.

Komander itu mengesahkan bahawa kapal yang dirampas, yang belayar di bawah bendera Eswatini, membawa 350,000 liter minyak seludup.

Beliau menambah bahawa 13 anak kapal dari negara jiran berada di dalam kapal. Kapal tersebut telah dipindahkan ke pantai bawah perintah kehakiman, dan kargonya sedang dikeluarkan.