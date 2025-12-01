Perang Naratif, Taktik Terancang AS & Israel Himpit Hezbollah & Lubnan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Rejim Zionis dengan sokongan Amerika Syarikat sedang mengukuhkan naratif baharu yang menyatakan bahawa perjanjian gencatan senjata dengan Lubnan sudah pasti tamat, dan ini merupakan pendahuluan kepada tekanan lebih besar ke atas Hezbollah dan kerajaan Lubnan.

Akhbar Lubnan, Al-Akhbar melaporkan, Israel mendakwa dalam propaganda mereka bahawa Hezbollah sedang membina semula kemampuan ketenteraannya; dakwaan ini dibuat sejurus selepas pembunuhan komander tentera Hezbollah, syahid "Haitham Tabatabai" dan rakannya.

Sensur tentera rejim Zionis menghalang laporan jelas mengenai pendirian Setiausaha Agung Hezbollah, Sheikh Naim Qasim, yang menekankan bahawa "Hezbollah berhak membalas dan akan menentukan masanya sendiri."

Media dan majlis-majlis yang berhubung kait dengan Israel memberi amaran bahawa sebarang tindak balas Hezbollah akan menghadapi reaksi lebih keras dari Israel; sama seperti tekanan diplomatik tahun lalu untuk menghalang tindak balas Hezbollah terhadap pembunuhan.

Lawatan Menteri Luar Mesir, "Badr Abdelatty" ke Beirut juga tamat tanpa sebarang hasil jelas; sumber maklum menekankan tiada pertemuan dengan Hezbollah diadakan dan isu pertelingkahan dengan Israel masih ditangani di peringkat agensi perisikan umum Mesir.

Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, Amerika Syarikat dan Israel sedang membentuk naratif bersama yang menyatakan kegagalan perjanjian gencatan senjata dan menuntut perundingan langsung antara Lubnan dan Israel; matlamat perundingan ini diumumkan sebagai melucutkan senjata Hezbollah sebelum akhir tahun.

Seorang jeneral Israel menegaskan bahawa perjanjian keselamatan hanyalah pembelian masa dan strategi akhir mestilah perubahan persekitaran sepenuhnya dan penghapusan kemampuan Hezbollah.

Israel melalui operasi yang digelar "peperangan di antara peperangan" termasuk pembunuhan, pemusnahan gudang, serangan ke atas infrastruktur dan peperangan psikologi, bertujuan melemahkan Hezbollah secara beransur-ansur dan membawa Lubnan ke tahap di mana ia tidak mampu menanggung kos kelangsungan Hezbollah sebagai tentera selari kepada kerajaan.

Strategi ini termasuk tekanan ekonomi dengan memotong laluan kewangan Iran, tekanan sosial dengan mengurangkan kemampuan pengambilan anggota di selatan dan Baalbek, dan tekanan ketenteraan dengan menyerang kepimpinan serta pengeluaran domestik dron dan peluru berpandu.

Dalam kerangka ini, ugutan berulang Amerika Syarikat dan Israel dengan istilah "tarikh akhir" dan "amaran terakhir" merupakan usaha jelas untuk memaksa laluan paksaan ke atas Lubnan: sama ada melucutkan senjata Hezbollah atau menerima tanggungjawab untuk peperangan baharu.

Mesej ini, selain ditujukan kepada Lubnan, juga untuk masyarakat dalaman Israel bagi menunjukkan bahawa institusi keselamatan tidak berniat untuk memandang remeh lagi ancaman "pengumpulan kuasa senyap" Hezbollah.