Umm al-Banin (AS), Wanita Kemuliaan dan Kesopanan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Hujjat al-Islam wal-Muslimin Hamid Ahmadi, Pengerusi Jawatankuasa Kebudayaan Ibu Pejabat Pusat Arba'in, sempena ulang tahun pemergian Sayidatuna Fatimah Umm al-Banin, telah menulis catatan berikut bertajuk "Wanita Kemuliaan dan Kesopanan":

Pemimpin agung dan berani Islam dalam pemilihan isterinya berkata kepada saudaranya, Aqil: "Pilihkan untukku seorang isteri dari keturunan dan keluarga pahlawan dan orang berani, agar dia menjadi ibu kepada anak-anak yang berani untukku." Dalam pilihannya, kekayaan dan kemegahan suku kaum bukanlah ukurannya, tetapi sebaliknya keutamaan penting keberanian dan kemampuan mendidik anak-anak yang beranilah yang menjadi piawaiannya.

Aqil bin Abi Talib, yang pakar dalam ilmu nasab dan memahami ciri-ciri bangsa dan suku Arab, mencadangkan kepada saudaranya, Amirul Mukminin, untuk mengahwini Fatimah al-Kilabiyyah, kerana dalam kalangan Arab tiada yang lebih berani daripada bapa dan keluarganya.

Dalam perspektif ini, keberanian adalah asas dan puncak segala keutamaan akhlak dan kemanusiaan, sebagaimana Amirul Mukminin berkata dalam sebuah kata hikmah: "Tiada yang lebih berani daripada orang yang berakal."¹ Imam yang sendiri merupakan jelmaan dan makna keberanian, menganggap kebijaksanaan dan rasional - yang merupakan keutamaan manusia soleh dan penyebab kehidupan yang suci dan sihat - sebagai pantulan keberanian dalam diri manusia. Baginda juga bersabda: "Keberanian adalah pertolongan yang hadir dan keutamaan yang nyata."²

Imam dalam kata hikmah lain bersabda: "Manusia paling berani adalah yang paling pemurah di antara mereka."³ Keberanian bukan sekadar memiliki kemampuan dan kekuatan fizikal semata-mata, tetapi merupakan seni menggunakan kemampuan dan harta benda - fizikal dan kewangan - di jalan kebenaran, yang dicintai dan kebaikan.

Dengan pandangan ini, Imam menerima cadangan Aqil dan menghantarnya sebagai wakil untuk meminang. Aqil pergi ke rumah Hazam bin Khalid berhampiran Madinah, yang merupakan antara pahlawan Arab dan pencinta Nabi serta Ahlul Baitnya. Setelah mendengar permintaan itu, Hazam dengan penuh kesopanan berkata: "Alangkah mulianya keturunan ini dan alangkah agung dan besarnya keluarga ini! Tetapi seorang wanita Badwi tidak layak untuk mereka." Aqil menjawab: "Saudaraku mengetahui sifat keluarga ini."⁴

Oleh kerana ia adalah rumah para pahlawan dan kesatria, maka kesopanan dan kerendahan hati - yang merupakan antara akhlak kesatria - telah terbenam dalam kain keluarga ini. Contohnya, ketika menentukan mas kahwin, Hazam berkata kepada Aqil: "Anak perempuanku adalah hadiah dari kami kepada sepupu Rasulullah, dan kami tidak menginginkan harta atau kekayaan."⁵

Wanita agung dan muda dari Bani Kilab ini dibesarkan dalam keluarga pahlawan di mana kesopanan, kerendahan hati, dan cinta kepada Nabi Allah dan keluarganya dipupuk, lalu beliau menjadi simbol kesopanan dan kerendahan hati. Diriwayatkan bahawa ketika pengantin muda Ali (AS) ini memasuki rumahnya, beliau berkata: "Aku tidak akan masuk tanpa izin dan kehendak Zainab al-Kubra, puteri Fatimah (selawat ke atas mereka)."⁶ Betapa indahnya beliau menjaga kesopanan dan menghormati kesucian rumah tangga Fatimah yang mulia.

Berdasarkan ciri kesopanan inilah, dengan cinta kepada Ali, Fatimah, dan anak-anak mereka, beliau dengan murah hati mengabdikan seluruh kewujudan dan hidupnya kepada rumah tangga ini. Beliau menjaga anak-anak Ali dan Fatimah seolah-olah mereka adalah matanya sendiri, dengan murah hati mengorbankan hidup dan kasih sayangnya untuk mereka. Beliau bahkan tidak dapat menanggung kemungkinan kesakitan emosi anak-anak Zahra (selawat ke atasnya) dan meminta suaminya yang terhormat untuk tidak memanggilnya dengan namanya, kerana namanya sama dengan nama ibu anak-anaknya, dan itu mungkin akan menyebabkan mereka bersedih. Sebaliknya, beliau meminta untuk dipanggil "Umm al-Banin" (Ibu Anak-anak Lelaki).⁷

Betapa murah hati dan bijaksananya wanita kesopanan dan kemuliaan ini memilih gelaran abadi "Umm al-Banin". Beliau memang layak dengan nama dan gelaran mulia sedemikian - ibu kepada anak-anak Ali! Ibu kepada semua anaknya, sama ada anak kandungnya mahupun zuriat mulia wanita agung Islam, Sayidatuna Fatimah AS.

Beliau adalah Wanita Kemuliaan, sebuah keutamaan yang lahir dari cinta dan diperkukuh olehnya. Seorang wanita yang kemuliaannya disempurnakan oleh keikhlasannya, keikhlasannya terikat pada kesuciannya, dan kesuciannya mencerminkan kemuliaannya.

Di puncak kesunyiannya selepas syahid suaminya, beliau menasihati isteri-isteri yang lain: "Tidak patut bagi kita, isteri-isteri seorang lelaki sehebat Ali, untuk berkahwin dengan lelaki lain." Beliau benar-benar layak dengan gelaran mulia "Umm al-Mukminin" (Ibu Orang-Orang Beriman), kerana beliau memelihara kemuliaan dan kesucian rumah tangga dan tuannya, dengan mendedikasikan semua cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anak Fatimah. Kebahagiaannya terletak pada empat lelaki berani, warisan Ali, tetapi ketika putera Fatimah menghadapi bahaya dan jihad, beliau bukan sahaja tidak menghalangi orang-orang tersayangnya, malah menggalakkan mereka untuk menyokongnya, dengan berkata: "Jadilah mata dan hati tuanku Hussain, dan taatilah dia."⁸

Walaupun berpisah dengan seorang putera yang merupakan antara yang paling berani dan bersopan santun dari Bani Hasyim dan dikasihi Ali adalah sukar, kemurahan hatinya - yang lahir dari cinta kepada Ali dan anak-anaknya - dan jiwanya, yang diwangikan dengan cinta kepada rumah tangga mulia, mengilhamkannya untuk memberikan semua orang yang dikasihinya tanpa mengharapkan balasan, memutuskan tali harapan dari segala milik, dan mencari kepuasan dalam keredhaan Hussain (AS).

Sesiapa yang dikenalkan dengan taman kebun ini,

Seperti haruman bunga, mengembara dengan keluh kesepian dan pergi.

Dari pagi hingga memerhatikan struktur asas kehidupan,

Panji-panji nasib diberikan kepada matahari langit dan pergi.⁹

Hamid Ahmadi

12 Azar 1402

