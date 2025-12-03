Iran Akan Membalas Dendam dengan Beribu-ribu Dron dan Peluru Berpandu

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sumber Zionis melaporkan peningkatan kebimbangan di Tel Aviv mengenai kemungkinan Iran membalas dendam menggunakan beribu-ribu dron dan peluru berpandu.

Amir Eshel, bekas Panglima Tentera Udara rejim Zionis, dalam satu persidangan keselamatan di Tel Aviv memberi amaran bahawa peperangan masa depan dengan Iran dan sekutunya akan membawa cabaran yang belum pernah berlaku kepada Israel dan pihak lain. Beliau berkata peperangan itu akan melibatkan serangan ratusan malah ribuan peluru berpandu canggih dan kumpulan besar drone kamikaze.

Sebelum ini, akhbar Ibrani Maariv melaporkan bahawa agensi keselamatan Israel telah memperketatkan langkah perlindungan untuk pegawai dan saintis industri ketenteraan ketika melakukan perjalanan ke luar negara, malah di dalam negara. Perlindungan kepada Amir Baram, Ketua Pengarah Kementerian Keselamatan, khususnya telah ditingkatkan, dengan satu pasukan khas mengiringinya.

Maariv menambah: "Bahagian Perisikan Tentera Aman dan Pentadbiran Operasi telah memutuskan untuk meningkatkan unit perlindungan personaliti ke tahap sebuah briged dan meluaskan skop perlindungan kepada pegawai pangkat rendah juga."

Akhbar itu menegaskan bahawa Iran bukan sahaja mensasarkan anggota tentera, tetapi juga pengurus dan saintis industri pertahanan seperti industri aeroangkasa, Rafael, Elbit Systems, dan bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan. Berdasarkan itu, penilaian keselamatan dijalankan sebelum individu-individu ini melakukan perjalanan ke luar negara bagi menentukan tahap perlindungan.

Saluran 13 Ibrani menyiarkan gambar-gambar dari Iran yang menunjukkan pemulihan kemudahan yang rosak dalam serangan Amerika dan Israel, serta pengeluaran peluru berpandu canggih Iran.

Sementara itu, sumber Israel menyebut bahawa Perdana Menteri rejim Zionis mempunyai keinginan untuk meningkatkan ketegangan di rantau ini, kerana peperangan baru dengan Hizbullah atau Iran boleh mencapai matlamat politik dan pilihannya serta mengalihkan perhatian awam daripada isu dalaman seperti pengecualian orang Yahudi Haredi daripada perkhidmatan tentera dan tuntutan meluas untuk membentuk jawatankuasa siasatan mengenai peperangan terkini. Ini dinyatakan sebagai sebab beliau mensabotaj perjanjian mengenai Gaza, menambah ketegangan dengan Lubnan, dan melakukan lawatan provokasi ke Jabal al-Syeikh.