Presiden Colombia kepada Trump: "Ancaman Terhadap Kedaulatan Kami Adalah Deklarasi Perang

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Petro dalam mesej di akaun rangkaian sosial "X" meminta Trump untuk melawat Colombia bagi menyaksikan sendiri "kemusnahan harian makmal-makmal" dan melihat bagaimana kerajaan Colombia menghalang kokain daripada sampai ke Amerika Syarikat.

Beliau menegaskan: "Kerajaan saya setakat ini telah memusnahkan 18,400 makmal tanpa menggunakan peluru berpandu. Mari ikut saya, saya akan tunjukkan bagaimana ia dilakukan."

Petro menambah amaran: "Jangan ancam kedaulatan kami, kerana membangunkan harimau ada akibat berbahaya. Serangan terhadap kedaulatan kami adalah deklarasi perang; jangan rosakkan hubungan diplomatik dua abad."

Beliau juga menuduh Trump "sebelum ini telah membuat fitnah terhadapnya" dan meminta Trump tidak meneruskan cara tersebut. Petro menambah: "Jika ada negara yang berperanan menghalang beribu-ribu tan kokain sampai kepada pengguna di Amerika Utara, negara itu adalah Colombia."

Kenyataan ini merupakan tindak balas kepada ancaman Trump yang menyatakan Colombia "mungkin menjadi sasaran serangan" kerana pengeluaran kokain.