Askar Wataniah Tunjang Kukuh Pertahanan Negeri Dalam Mengharungi Ancaman dan Musibah

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tuanku Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail menzahirkan titah bahawa anggota sukarelawan Askar Wataniah bukan sekadar bertindak sebagai pasukan pembantu, malah merupakan sebahagian daripada tunjang utama pertahanan negeri untuk menghadapi pelbagai bentuk ancaman keselamatan dan bencana.

Baginda menekankan bahawa apabila kesemua jentera pentadbiran negeri bekerjasama dengan NGO dan komuniti setempat bergerak seirama sebagai satu pasukan yang bersatu padu, tenaga luar biasa yang terhasil mampu menjadikan Perlis sebuah negeri yang dinamik, mantap dan mampu bersaing.

“Baru-baru ini, negeri kita sekali lagi diuji dengan musibah banjir. Walau bagaimanapun, di sebalik dugaan itu, saya menyaksikan sendiri ketabahan, disiplin dan kesediaan pantas anggota keselamatan, agensi kerajaan, pihak swasta serta orang awam yang tampil memberikan bantuan tanpa berbelah bahagi.

“Ini merangkumi anak-anak jati negeri yang berkhidmat sebagai anggota sukarela Askar Wataniah,” titah baginda selaku Panglima Rejimen 504 Askar Wataniah ketika menghadiri majlis pelancaran Program Jiwa Murni bersempena sambutan Hari Ulang Tahun ke-45 pasukan tersebut di Gua Kelam.

Program Jiwa Murni pada tahun ini bukan sahaja menyambut ulang tahun penubuhan pasukan, malah turut mengukuhkan lagi hubungan strategik di antara institusi ketenteraan, badan keselamatan, kerajaan negeri serta penduduk tempatan yang sentiasa menyokong peranan Rejimen 504 Askar Wataniah dalam aspek keselamatan, kesiapsiagaan dan kebajikan masyarakat setempat.

Sebagai lambang sambutan ulang tahun tersebut, Tuanku Syed Faizuddin sudi merasmikan upacara tersebut serta melakukan tinjauan di kawasan sekitar Gua Kelam yang pernah dilanda banjir tidak lama dahulu, namun kini telah berjaya dibersihkan hasil usaha bersama Rejimen 504 Askar Wataniah, agensi negeri dan persekutuan, para sukarelawan serta penduduk tempatan.

Dalam majlis yang sama, baginda juga berkenan menyaksikan upacara simbolik penyerahan bantuan kepada lebih daripada 110 keluarga yang terjejas akibat banjir baru-baru ini.