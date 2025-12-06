Kebimbangan Kebuluran Muncul Semula, Hujan Lebat Ancam Indonesia Yang Dilanda Banjir

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Hujan lebat berterusan mengancam pulau Sumatra di Indonesia yang sudah musnah akibat banjir pada Sabtu, apabila gabenor sebuah wilayah yang teruk terjejas memberi amaran jumlah kematian mungkin melebihi 883 orang akibat kebuluran.

Satu rantai ribut tropika dan hujan monsun telah melanda Asia Tenggara dan Asia Selatan, mencetuskan tanah runtuh dan banjir kilat dari hutan hujan Sumatra sehingga ke ladang tanah tinggi Sri Lanka.

Secara keseluruhan, kira-kira 1,770 orang telah terbunuh dalam bencana alam yang berlaku di Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Thailand dan Vietnam sejak minggu lalu.

Agensi cuaca kebangsaan Indonesia memberi amaran hujan mungkin kembali pada Sabtu di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, di mana banjir telah menghanyutkan jalan raya, menimbus rumah dengan lumpur dan memutuskan bekalan barang keperluan.

Gabernor Aceh, Muzakir Manaf, berkata pasukan bantuan masih mencari mayat dalam lumpur "sedalam paras pinggang".

Namun, kebuluran merupakan antara ancaman paling serius yang membayangi kampung-kampung terpencil dan sukar diakses.

"Ramai orang memerlukan keperluan asas. Banyak kawasan terpencil di Aceh masih belum dapat dicapai," katanya kepada pemberita.

"Orang ramai tidak mati akibat banjir, tetapi akibat kebuluran. Begitulah keadaannya."

Muzakir berkata seluruh kampung telah dihapuskan di wilayah Aceh Tamiang yang diliputi hutan hujan.

"Wilayah Aceh Tamiang musnah sepenuhnya, dari hulu ke hilir, sehingga ke jalan raya dan terus ke laut.

"Banyak kampung dan mukim kini hanya tinggal nama," jelasnya.

Kerajaan Indonesia minggu ini menegaskan mereka mampu menguruskan kesan bencana.

Skala Kemusnahan Baru Ketara

Skala kemusnahan hanya kini menjadi jelas di bahagian lain Sumatera apabila sungai-sungai yang membesar mengecut dan air banjir surut.

Gambar AFP menunjukkan penduduk kampung yang penuh lumpur menyelamatkan perabot bersalut lumpur dari rumah yang dibanjiri di Aek Ngadol, Sumatera Utara.

Kumpulan kemanusiaan bimbang skala bencana ini mungkin tanpa preseden, walaupun bagi negara yang kerap dilanda bencana alam.

Jumlah kematian di Indonesia meningkat kepada 883 pada pagi Sabtu, menurut agensi pengurusan bencana, dengan 520 orang masih hilang.

Jumlah kematian di Sri Lanka meningkat lebih 100 pada Jumaat kepada 607, apabila kerajaan memberi amaran hujan baru meningkatkan risiko tanah runtuh baharu.

Thailand melaporkan 276 kematian dan Malaysia dua kematian, manakala sekurang-kurangnya dua orang terbunuh di Vietnam selepas hujan lebat mencetuskan siri tanah runtuh.

Hujan monsun bermusim adalah sebahagian daripada kehidupan di Asia Tenggara, membanjiri sawah padi dan menyuburkan pertumbuhan tanaman penting lain.

Walau bagaimanapun, perubahan iklim menjadikan fenomena ini lebih tidak menentu, sukar diramal dan membawa maut di seluruh rantau ini.

Pihak environmentalis dan kerajaan Indonesia juga mencadangkan pembalakan dan penebangan hutan memburukkan lagi tanah runtuh dan banjir di Sumatra.