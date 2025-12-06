AMARAN PBB: Sistem Perisian Radiasi Chernobyl Rosak Selepas Serangan Dron Rusia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut pegawai Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA), serangan yang berlaku awal minggu ini telah memutuskan talian kuasa luaran utama ke loji kuasa nuklear yang telah ditutup itu. Walaupun penjana diesel sandaran telah diaktifkan, bekalan bahan api mereka adalah terhadap. Yang lebih membimbangkan ialah kehilangan kuasa yang disahkan kepada beberapa penderia pemantauan radiasi jarak jauh dan sistem penghantaran data masa nyata. Ini mewujudkan "gangguan" maklumat untuk saintis dan kakitangan keselamatan yang bertanggungjawab mengawasi zon tercemar yang luas itu.

"Sistem ini merupakan mata dan telinga masyarakat antarabangsa di Chernobyl," kenyataan seorang jurucakap IAEA. "Tanpanya, kita kehilangan gambaran serta-merta tentang tahap radiasi di seluruh zon pengecualian, yang sangat penting untuk keselamatan kakitangan yang masih bekerja di sana dan untuk menilai sebarang potensi impak alam sekitar."

Sistem yang terjejas adalah sebahagian daripada perisai penting yang direka untuk mencegah krisis alam sekitar sekunder. Ia memantau sebarang gangguan kepada kemudahan penyimpanan sisa radioaktif, mengesan keadaan tanah dan air bawah tanah, dan memberikan amaran awal tentang sebarang kenaikan radiasi, terutamanya dari struktur perlindungan yang melindungi reaktor No. 4 yang rosak.

Pihak berkuasa Ukraine telah mengutuk serangan itu sebagai "pengganasan nuklear", dengan menuduh angkatan Rusia sengaja menyasarkan infrastruktur yang penting untuk keselamatan radiologi. "Ini bukan sekadar serangan terhadap grid tenaga Ukraine, ia adalah serangan terhadap keselamatan global dan pertaruhan melulu dengan tapak yang menyimpan legasi bencana," kata Menteri Tenaga German Galushchenko.

Tapak Chernobyl, yang pernah ditawan oleh tentera Rusia pada hari-hari awal pencerobohan 2022 sebelum dilepaskan, kekal sangat sensitif. Walaupun struktur Perlindungan Selamat Baru di atas reaktor direka bentuk untuk tahan lasak, pakar memberi amaran bahawa kehilangan pemantauan berterusan menimbulkan risiko yang besar. Ia menghalang keupayaan untuk mengesan kebocoran radiasi potensial dari tanah atau tapak sisa yang terganggu, menilai kesan kebakaran hutan, bahaya berulang di zon tersebut, atau bertindak balas dengan segera terhadap sebarang kecemasan lain.

IAEA telah mengulangi gesaannya untuk "operasi yang selamat dan terjamin" bagi semua kemudahan nuklear Ukraine, menekankan bahawa perlindungan sistem pemantauan adalah asas kepada prinsip tersebut. Agensi itu sedang mendapatkan akses segera untuk membaiki sistem dan memulihkan bekalan kuasa, tetapi permusuhan yang berterusan di rantau itu merumitkan usaha sedemikian.

Kejadian ini telah membunyikan penggera di kalangan pertubuhan alam sekitar dan keselamatan nuklear di seluruh dunia, menyerlahkan bagaimana konflik bersenjata terus menimbulkan ancaman langsung dan berbahaya kepada protokol keselamatan nuklear yang ditubuhkan selama beberapa dekad. Dunia sekali lagi diingatkan bahawa bayangan Chernobyl masih panjang, dan penjagaannya tidak boleh dipandang ringan.