AS Cuba Dan Gagal Menggulingkan Kerajaan Iran Dua Kali

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Duta Khas AS untuk Syria, Tom Barrack, menyatakan bahawa Washington telah dua kali pada masa lalu cuba menggulingkan kerajaan Iran tetapi tidak mencapai apa-apa.

Dalam satu wawancara dengan Kumpulan Media IMI yang berpangkalan di UAE, yang diterbitkan oleh akhbar The National pada hari Jumaat, Barrack berkata sejak tahun 1946, Amerika Syarikat telah memimpin kira-kira 93 rampasan kuasa atau percubaan "pertukaran rejim" di seluruh dunia, termasuk dua kali di Iran, dan kesemuanya tidak berjaya.

"Untuk (Trump) kemudian dituduh dengan pertukaran rejim, kami sudah ada dua percubaan pertukaran rejim di Iran. Kedua-duanya tidak berjaya. Jadi saya fikir secara bijaknya, serahkan kepada rantau ini untuk menyelesaikannya," kata Barrack, yang juga merupakan duta AS ke Turki.

Kenyataan ini dibuat enam bulan selepas AS menyertai Israel dalam mengebom Iran di tengah-tengah rundingan nuklear tidak langsung antara Tehran dan Washington.

Israel melancarkan serangan haram terhadap Iran pada 13 Jun, mengorbankan sekurang-kurangnya 1,064 orang dan menyasarkan infrastruktur awam.

Lebih dari seminggu kemudian, Amerika Syarikat menyasarkan tiga tapak nuklear Iran—Fordow, Natanz, dan Isfahan— dalam satu pelanggaran serius terhadap undang-undang antarabangsa.

Pada 24 Jun, Iran berjaya menghentikan serangan jenayah itu setelah menjalankan operasi balas yang berjaya.

Barrack juga mendakwa bahawa Presiden AS Donald Trump dan Setiausaha Luar Marco Rubio "tidak berminat dengan pertukaran rejim" dan lebih mengutamakan "penyelesaian serantau" oleh pihak-pihak di rantau ini.

Beliau mengakui bahawa dialog serantau dan dasar tidak campur tangan oleh kuasa luar memberikan laluan yang lebih mampan ke hadapan.

Katanya, pentadbiran AS kekal terbuka untuk mencapai persetujuan dengan Tehran, dengan syarat pihak berkuasa Iran menunjukkan "keseriusan" dan komitmen untuk terlibat dalam dialog yang membina.

Dalam satu wawancara dengan agensi berita Kyodo News Jepun pada hari Sabtu, Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, berkata Amerika Syarikat masih belum menunjukkan kesediaan untuk "rundingan sebenar yang serius".

Rundingan boleh maju sebaik sahaja Amerika Syarikat mengiktiraf hak Iran terhadap program tenaga nuklear aman dan membatalkan sekatan unilateral yang dikenakannya ke atas negara itu, jelasnya.