Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Larry C. Johnson, bekas penganalisis Agensi Perisikan Pusat (CIA), berkata dalam temu bual dengan Agensi Berita ABNA bahawa pengakuan baru-baru ini oleh pegawai Amerika Syarikat mengenai kegagalan dasar campur tangan Washington terhadap Iran hanya mencerminkan perubahan yang dangkal.

Beliau merujuk kepada Strategi Keselamatan Nasional Amerika Syarikat 2025, yang mengenal pasti Iran sebagai "kuasa utama yang menggugat kestabilan di rantau ini" sambil secara serentak mendakwa bahawa negara itu telah menjadi sangat lemah.

Johnson menekankan bahawa keupayaan misil dan nuklear Iran tidak berkurangan dan program nuklearnya kekal kukuh. Beliau juga menunjuk kepada kuasa pertahanan Iran, dengan mengatakan bahawa kerjasama ketenteraannya dengan Rusia dan China telah mengukuhkan kedudukannya berhadapan dengan Amerika Syarikat.

Mengulas tentang pengaruh Iran di Iraq, beliau berkata hubungan kukuh Tehran dengan kumpulan Syiah dan pasukan bersenjata di negara itu memberikannya pengaruh yang besar dalam pembuatan dasar domestik. Kumpulan yang disokong Iran seperti Pasukan Mobilisasi Popular Iraq memainkan peranan yang menentukan dalam pemilihan perdana menteri dan pembentukan undang-undang.

Johnson berhujah bahawa Iran bukan sahaja jauh daripada menjadi lemah, malah telah muncul sebagai pemacu utama dalam perkembangan serantau, yang mampu mengurus tekanan luaran dan mengharungi cabaran yang berterusan.