Presiden Pezeshkian kepada Maduro: Penempatan Tentera Laut AS di Caribbean Membahayakan Keamanan Global

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam perbualan telefon dengan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, Presiden Pezeshkian mengutuk Amerika Syarikat kerana menghantar armada tentera ke Caribbean dan pesisiran pantai Venezuela.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengkritik dengan keras tindakan tidak sah Amerika Syarikat di Caribbean dengan menyatakan bahawa penghantaran armada tentera laut Washington ke wilayah itu dengan "dalih tidak berasas" merupakan satu preseden berbahaya yang menggugat keamanan dan keselamatan antarabangsa. Beliau menekankan bahawa Republik Islam Iran dengan tegas mengutuk tindakan tersebut.

Pezeshkian dan Presiden Nicolás Maduro telah mengadakan perbualan telefon pada hari Selasa, di mana mereka mengkaji semula kerjasama dua hala dan membincangkan perkembangan terkini di Caribbean.

Mengukuhkan semula prinsip perpaduan strategik dan persahabatan berkekalan antara Iran dan Venezuela, Pezeshkian menekankan ikatan yang mendalam antara kedua-dua negara. Beliau menegaskan bahawa Iran menganggap Venezuela sebagai sahabat dan sekutu sejati dan akan menyokongnya dalam semua keadaan, terutamanya dalam situasi kritikal semasa.

Pezeshkian mengulangi komitmen Iran terhadap kemerdekaan, keselamatan dan kestabilan Venezuela, dengan menyatakan bahawa Tehran memantau dengan rapat perkembangan di Caribbean dan sepenuhnya bersolidariti dengan kerajaan dan rakyat Venezuela.

Pezeshkian sekali lagi mengutuk penempatan tentera laut AS, dengan menyifatkannya sebagai tindakan yang sepenuhnya tidak sah dan melanggar peraturan antarabangsa. Beliau menekankan bahawa Iran menentang tegas tindakan sedemikian. Beliau juga menyatakan kesediaan Iran untuk mengembangkan kerjasama komprehensif dengan Venezuela dan mengucapkan terima kasih kepada Caracas atas sokongan berterusannya dalam arena antarabangsa.

Menekankan ketahanan rakyat Venezuela, Pezeshkian menyatakan bahawa perpaduan dalam kalangan rakyat Venezuela akan membolehkan mereka mengatasi cabaran sedia ada, dan menambah bahawa perpaduan nasional yang lebih kukuh akan semakin menghalang pihak lawan mereka. Beliau menyampaikan harapannya untuk pertumbuhan, kemajuan, keamanan dan keselamatan untuk rakyat Venezuela pada tahun baru ini.

Presiden Maduro pula mengucapkan terima kasih kepada Iran atas sokongan lamanya, dengan menyatakan bahawa kedua-dua negara telah membina perkongsian yang berkekalan yang menjadi model bagi hubungan keamanan dan kerjasama.

Mengulas mengenai ketegangan baru-baru ini di Caribbean, Maduro melabelkan tindakan AS sebagai provokatif, tidak perlu dan bertentangan dengan Piagam PBB. Beliau berkata "tuduhan palsu" Washington terhadap Venezuela telah ditolak oleh pendapat umum global, termasuk dalam Amerika Syarikat sendiri, serta oleh rakyat Venezuela.

Maduro menekankan tekad, perpaduan dan kesungguhan rakyat Venezuela dalam mempertahankan keamanan dan kemerdekaan, dengan menegaskan bahawa Venezuela lebih kuat dan bersatu berbanding sebelumnya. Beliau menambah bahawa negara itu akan meneruskan perjalanannya ke arah pembangunan dan kemajuan.

Beliau juga menyampaikan salam penghormatan kepada Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei dan rakyat Iran, sambil menekankan kepentingan mengukuhkan kerjasama strategik antara Tehran dan Caracas.

Maduro menambah bahawa kedua-dua negara akan kekal berhubung secara berterusan dan bekerjasama untuk memajukan keamanan dan pembangunan, yang digambarkannya sebagai tanggungjawab bersama mereka.