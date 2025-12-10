Israel Telah Membom Syria 600 Kali Sejak HTS Merampas Kuasa

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang penganalisis perang yang berpangkalan di Amerika Syarikat melaporkan bahawa tentera Israel telah melancarkan lebih daripada 600 serangan ke atas Syria sepanjang tahun lepas sejak kejatuhan bekas presiden Bashar al-Assad dan rampasan kuasa oleh kumpulan militan Hay'at Tahrir al-Sham (HTS).

Menurut kiraan yang dilakukan oleh Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), majoriti tindakan agresif, termasuk serangan udara daripada pesawat pejuang, serangan dron, dan tembakan artileri – berlaku di selatan Syria.

ACLED melaporkan bahawa rejim Israel telah membom Quneitra sekurang-kurangnya 232 kali, Dera'a sekurang-kurangnya 167 kali, dan kawasan Damsyik sekurang-kurangnya 77 kali antara 8 Disember 2024 dan 28 November 2025, dengan purata kira-kira dua serangan sehari.

Agresi berat Israel pada minggu-minggu pertama selepas pemergian Assad telah memusnahkan keupayaan tentera Syria sebelumnya.

Tentera Israel menduduki sebahagian besar wilayah selatan Syria selepas kerajaan Assad runtuk pada Disember tahun lepas, dan sejak itu telah menubuhkan pangkalan tetap dan menguasai sumber air yang penting, secara praktikalnya mengepung ibu kota Syria, Damsyik.

Pendudukan ini terus berkembang apabila pasukan Israel melancarkan serangan hampir setiap hari di tengah-tengah sikap tidak bertindak berterusan oleh kerajaan HTS yang memerintah, diketuai oleh Abu Mohammad Jolani, seorang bekas komandan Daesh dan al-Qaeda.

Pemantau Hak Asasi Manusia Syria (SOHR) melaporkan bulan lepas bahawa tentera pendudukan Israel melancarkan lebih daripada 60 serangan dan pencerobohan di selatan negara Arab itu dalam tempoh hanya tiga minggu.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mengarahkan tenteranya untuk mara lebih jauh ke dalam wilayah Syria bagi menguasai beberapa posisi strategik kritikal di kawasan itu.

Israel telah meluaskan pendudukannya di Syria dengan mengambil alih zon penampan yang memisahkan Dataran Tinggi Golan yang diduduki dari seluruh negara, sekaligus melanggar perjanjian pemisahan 1974.

Penganalisis memberi amaran bahawa sikap tidak bertindak rejim HTS yang memerintah Syria, digabungkan dengan langkah-langkahnya ke arah menormalkan hubungan dengan Tel Aviv, telah memberanikan rejim Israel untuk menguatkan pengembangan wilayahnya di Syria dan meningkatkan serangan udara di kawasan itu.

Sejak awal tahun, Tel Aviv dan rejim Syria telah mengadakan perbincangan langsung yang bertujuan untuk mewujudkan satu susunan keselamatan. Walaupun terdapat janji kerjasama HTS dengan Tel Aviv, Israel kekal tidak bersedia untuk berundur dari Syria, dengan mengaitkan sebarang penarikan diri dengan perjanjian "keamanan" yang lebih luas, yang dilaporkan menghadapi kebuntuan.