Israel Out! 7 dari 10 Warga Britain Setuju Boikot Eurovision 2026

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Satu tinjauan mendapati tujuh daripada 10 orang di Britain menyokong boikot pertandingan lagu Eurovision 2026 atas penyertaan Israel.

Kesatuan Penyiaran Eropah (EBU) memberikan lampu hijau kepada Israel untuk bertanding pada Khamis lalu.

Ireland, Sepanyol, Slovenia dan Belanda mengumumkan mereka akan memulau pertandingan itu, setelah menyeru pengecualian Israel atas dasar pembunuhan beramai-ramai di Gaza dan tuduhan Israel menggunakan amalan pengundian yang tidak adil.

BBC, penyiar awam Britain, berkata ia menyokong keputusan untuk membenarkan Israel bertanding.

Namun, satu tinjauan baru yang ditaja oleh Pablo O'Hana, seorang penasihat politik kanan yang pernah bekerja untuk menteri Britain dan pada 2024 bekerja dalam kempen Kamala Harris yang tidak berjaya untuk jawatan presiden AS, menunjukkan majoriti orang awam UK berfikiran berbeza.

Lapan puluh dua peratus rakyat Britain percaya Israel harus dikecualikan daripada Eurovision pada 2026, menurut tinjauan itu.

Dan jika Israel dibenarkan untuk mengambil bahagian, 69 peratus percaya UK harus menarik diri daripada pertandingan itu.

Tiga perempat daripada rakyat Britain juga percaya melarang Rusia daripada pertandingan tetapi tidak terhadap Israel adalah "tidak konsisten".