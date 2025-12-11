Dari Penyingkiran Blair Kepada Kepentingan Peribadi Kushner

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Laporan mendedahkan bahawa Tony Blair telah disingkirkan daripada senarai calon untuk "Lembaga Keamanan" Gaza yang dicadangkan Donald Trump. Penyingkiran ini disahkan oleh Financial Times selepas bantahan kuat dari negara Arab dan Muslim yang membantah penglibatannya memandangkan peranan kontroversinya dalam Perang Iraq 2003.

Reaksi Hamas : Seorang pegawai kanan Hamas menyifatkan langkah ini sebagai "langkah ke arah yang betul," mendakwa Blair "sangat berat sebelah memihak kepada penjajah."

Struktur Lembaga : Lembaga yang dicadangkan diketuai Trump, dianggotai Jared Kushner, Steve Witkoff, dan Putera Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Ia bertujuan mengawasi pentadbiran Gaza pasca perang.

Blair Diganti: Blair dijangka menyertai jawatankuasa eksekutif yang lebih kecil dalam rangka kerja yang disokong AS.

Kawalan Hamas Masih Kukuh

Walaupun gencatan senjata, Hamas menolak pelucutan senjata sebagai syarat Israel. Menurut bekas pegawai Shin Bet Israel yang dipetik New York Times, Hamas tidak kalah dan kekal sebagai struktur teratur dengan anggaran 20,000 pejuang.

Kepentingan Peribadi Kushner Disorot

Jared Kushner, tanpa jawatan rasmi kerajaan, didakwa mengutamakan kepentingan komersial peribadinya. Rancangannya memfokus kepada "Zon Hijau" di Gaza yang dikawal Israel, untuk membina "komuniti selamat alternatif." Satu sumber Eropah mendedahkan fokus ini mengabaikan persoalan utama: cara menyingkir Hamas dari bahagian barat Gaza.