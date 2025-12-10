Hazrat Fatimah AS Sebagai Model Hayat Berteraskan Kebenaran yang Tiada Tandingannya

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ayatollah Ahmad Jannati, Setiausaha Majlis Penjaga Perlembagaan, pada permulaan mesyuarat pada hari ini, dengan merujuk kepada sambutan ulang tahun kelahiran Hazrat Fatimah al-Zahra AS, menekankan kepentingan sirah kehidupan baginda sebagai model hayat berteraskan kebenaran yang tiada tandingannya. Beliau juga mengkritik pendekatan mazhab-mazhab materialis dalam bidang keluarga serta usaha dunia penguasaan untuk mengembangkan model-model dekaden.

Setiausaha Majlis Penjaga Perlembagaan menyifatkan penghormatan tiada tandingan terhadap Hazrat Zahra AS oleh Rasulullah SAW dan para Imam Maksum AS sebagai pembatal syak wasangka musuh terhadap kedudukan wanita dalam agama Islam yang suci. Beliau turut mengingatkan bahawa Perlembagaan Republik Islam Iran juga, dengan berpandukan ajaran Islam, mempunyai pandangan yang luhur dan boleh dibanggakan terhadap wanita.

Beliau menyenaraikan ciri-ciri kebangkitan kerana Allah (Qiyam Lillah) Hazrat Zahra AS sebagai merangkumi keimanan, keutamaan dalam mempertahankan hak, keteguhan pendirian, penggunaan kreatif pelbagai kaedah untuk menjelaskan kebenaran, serta pandangan yang optimis terhadap masa depan.

Ayatollah Jannati menegaskan: "Penghormatan terbaik terhadap wanita telah dilakukan oleh agama Islam yang suci." Beliau menambah bahawa Imam Khomeini RA dan Pemimpin Agung Revolusi juga mempunyai ungkapan-ungkapan yang luhur tentang wanita serta kedudukan dan martabat mereka. Pemimpin Agung Revolusi baru-baru ini menyatakan bahawa Iran tidak pernah memiliki ramai wanita alim dan berpendirian seperti hari ini.

Kritikan terhadap Mazhab Materialis dan Usaha Menyebarkan Keruntuhan

Setiausaha Majlis Penjaga Perlembagaan seterusnya menyatakan bahawa mazhab-mazhab materialis, dengan memfokuskan kepada kepentingan kumpulan-kumpulan tertentu, telah menyebabkan masyarakat mereka menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan. "Goncangnya asas institusi keluarga" adalah salah satu masalah terpenting.

Beliau berkata: Dunia penguasaan bertujuan untuk menyebarkan masalah-masalah ini di peringkat global, bukannya menyelesaikannya. Oleh itu, mereka berusaha untuk mempromosikan model-model dekaden mereka dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam hal ehwal wanita.

Penghargaan terhadap Penganjuran Persidangan Hak Rakyat dan Kebebasan yang Sah

Ayatollah Jannati dalam bahagian lain ucapannya merujuk kepada penganjuran persidangan "Hak Rakyat dan Kebebasan yang Sah dalam Kerangka Pemikiran Ayatollah al-Udzma Khamenei (Modh-Zallah al-A'la)" yang dianjurkan oleh Institut Penyelidikan Majlis Penjaga dan institusi-institusi ilmiah lain.

Beliau menyifatkan usaha ini sebagai "usaha yang perlu untuk menjelaskan pemikiran Pemimpin Agung sebagai seorang pemikir dan ahli fikir Islam yang hebat".

Setiausaha Majlis Penjaga pada akhir ucapannya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kadkhodaei, ketua Institut Penyelidikan Majlis Penjaga, dan semua yang terlibat dalam penganjuran persidangan tersebut. Beliau berharap persidangan ini menjadi pemula kepada gerakan ilmiah untuk mengenali dan memperkenalkan pandangan berharga Pemimpin Agung Revolusi dalam pelbagai bidang