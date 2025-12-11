Video | Bantahan di Majlis Nobel Gaza, Tentang Campur Tangan AS

News ID: 1760670

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Para pembantah berkumpul di luar Dewan Bandaraya Stockholm semasa majlis Anugerah Keamanan Nobel pada 10 Disember, memprotes serangan Israel ke atas Gaza dan mengkritik Amerika Syarikat kerana meningkatkan ketegangan dengan Venezuela. Mereka juga meluahkan kemarahan terhadap penganugerahan Hadiah Keamanan Nobel kepada tokoh pembangkang Venezuela, Maria Corina Machado, atas sokongannya terhadap Israel, serta campur tangan ketenteraan AS di Venezuela.