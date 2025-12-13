Penyokong Maccabi Tel Aviv Menyanyikan Kebencian, Buat Isyarat Nazi Semasa Perlawanan Bola Sepak

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Penyokong kelab bola sepak Israel, Maccabi Tel Aviv, mengejutkan dan membangkitkan kemarahan dalam perlawanan Liga Europa di Jerman dengan melaungkan "kematian untuk orang Arab", mengancam serangan seksual, dan membuat isyarat hormat Nazi.

Semasa perlawanan Liga Europa Maccabi Tel Aviv menentang Stuttgart pada Khamis, penyokong Israel meluahkan rentetan slogan penuh kebencian dan ganas yang menyasarkan orang Arab, Muslim dan Palestin.

Media sosial dan rakaman video menunjukkan penyokong menyanyikan lagu-lagu menghina yang mengandungi seruan untuk membunuh, menyerang seksual dan ancaman ganas lain.

Sesetengah laungan mengejek penderitaan kanak-kanak Gaza, dengan lirik seperti, "Tiada sekolah di Gaza kerana tiada kanak-kanak tinggal."

Yang lain pergi lebih jauh, mengulangi ancaman terperinci seperti, "Kami akan minum darah kamu dan rogol anak perempuan kamu," dan, "Kamu adalah pelacur Arab," meniru laungan terkenal yang diraikan oleh penyokong Maccabi.

Tingkah laku mengejutkan di jantung Jerman ini meningkatkan kebimbangan tentang kebencian anti-Palestin di stadium-stadium Eropah dan ideologi ekstrem dalam kalangan penyokong Israel.

Pihak berkuasa Jerman melancarkan siasatan pada Jumaat selepas sekumpulan penyokong Maccabi membuat isyarat hormat Nazi terhadap pegawai polis.

Polis Stuttgart juga berkata enam penyokong ditahan sementara sebelum perlawanan kerana berulang kali melepaskan bunga api, menerima larangan stadium.

Pada November 2024, perlawanan Liga Europa antara Ajax Amsterdam dan Maccabi Tel Aviv menjadi ganas apabila penyokong Israel melaungkan kata-kata hina anti-Palestin dan Islamofobik, menyerang penyokong pasukan lawan.

Selepas kejadian itu, Datuk Bandar Amsterdam Femke Halsema menyatakan penyokong Maccabi tidak lagi dialu-alukan di bandar itu.

Maccabi Tel Aviv, yang sedang dikaji semula oleh Kesatuan Persatuan Bola Sepak Eropah (UEFA), berhadapan kemungkinan penggantungan berikutan genosid berterusan Israel di Gaza.

Sejak permulaan perang genosid Israel ke atas Gaza pada 7 Oktober 2023, penyertaan Israel dalam sukan antarabangsa menghadapi pemerhatian meningkat, dengan pertubuhan hak asasi manusia dan anggota masyarakat antarabangsa menyeru agar pasukan Israel disingkirkan daripada acara sukan di seluruh dunia.