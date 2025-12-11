Pihak Berkuasa Switzerland Tuntut Peserta Konvoi Bantuan Gaza Bayar 'Perkhidmatan Konsular'

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sejak awal Disember, pihak berkuasa Switzerland telah mula menghantar invois kepada kira-kira 20 warganegara Switzerland yang menyertai konvoi maritim menuju ke Genting Gaza, menuntut mereka membayar kos bantuan dan pemulangan, berjumlah sekitar €30,000, menurut laporan majalah Le Point.

Kerajaan Switzerland menuntut peserta membayar jumlah antara €350 hingga €1,150 untuk apa yang dianggapnya sebagai "perkhidmatan konsular" yang diberikan selepas mereka ditahan oleh pihak berkuasa Israel dan kemudiannya dideportasi. Kerajaan mendasarkan tuntutan ini pada jadual fi kerajaan yang menyatakan bahawa individu yang mendedahkan diri kepada risiko di zon krisis mesti menanggung sebahagian kos pemindahan dan bantuan.

Walau bagaimanapun, para peserta menolak invois-invois ini dengan tegas, menegaskan bahawa mereka tidak menerima sebarang perlindungan sebenar dan apa yang mereka terima hanyalah lawatan konsular yang "sangat singkat". Sesetengah aktivis, seperti Sébastien Dubuisson, menuduh diplomasi Switzerland cuai dan tidak berperikemanusiaan, dengan hujah bahawa kerajaan meminta mereka membayar untuk perkhidmatan yang tidak diberikan. Persatuan "Gelombang Kebebasan" menggambarkan keputusan kerajaan itu sebagai "tidak terhormat", manakala beberapa peserta, termasuk bekas ahli politik sayap kiri Rémy Pagani, mengumumkan hasrat mereka untuk merayu keputusan itu dalam tempoh 30 hari yang diberikan.