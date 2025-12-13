Siap Hadapi Sebarang Ancaman!

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pemerintah Tertinggi Tentera Darat Iran hari ini menegaskan kesiapsiagaan penuh angkatan bersenjata negara itu untuk menghadapi sebarang bentuk ancaman luar, seraya memuji ketabahan rakyat dan kepimpinan negara dalam melalui konflik-konflik sebelumnya.

Dalam ucapan beliau di hadapan pegawai dan anggota Markas Komando Wilayah Tenggara, Brigedier Jeneral Ali Jahanshahi mengulangi komitmen teguh angkatan tentera kepada kepimpinan negara.

“Angkatan bersenjata Republik Islam Iran, dengan kelengkapan, persenjataan, dan kemampuan yang lengkap, sedia mendengar perintah kepimpinan dan bersiap untuk menghadapi sebarang ancaman musuh,” tegas beliau.

Kepentingan Geostrategik dan Ancaman Berterusan

Jahanshahi seterusnya menjelaskan bahawa kedudukan geografi Iran yang unik sebagai pusat laluan global dan kawasan yang mengawal laluan tenaga penting, sentiasa menjadikannya sasaran konspirasi musuh.

“Sesiapa yang mengawal Selat Hormuz, memegang nadi tenaga dan ekonomi dunia,” ujarnya, merujuk kepada laluan pengangkutan minyak yang kritikal itu.

Beliau menegaskan bahawa musuh-musuh Iran telah lama menjadikan destabilisasi dan pelemahan kedaulatan negara sebagai objektif utama, memandangkan mereka sedar akan pengaruh Iran di rantau dan dunia.

Pelajaran dari Peperangan 12 Hari

Jeneral itu turut mengulas mengenai konflik 12 hari yang lalu, yang beliau sifatkan sebagai ‘peperangan gabungan dan kognitif’ yang dilancarkan oleh rejim Zionis dengan sokongan Amerika Syarikat dan teknologi NATO.

“Musuh mengira mereka boleh mencapai keruntuhan sistem (kerajaan), tetapi mereka gagal mencapai sebarang objektif mereka,” dakwanya.

Beliau menambah bahawa dalam konflik tersebut, keupayaan berkesan misil Iran telah digunakan terhadap rejim pendudukan, dan mencipta masalah yang serius bagi pihak lawan.

Pujian kepada Ketahanan Dalam Negeri dan Kepimpinan

Jahanshahi memberi penghargaan tinggi kepada keupayaan pertahanan udara domestik negara, yang dibangunkan berdasarkan pengeluaran tempatan, kerana berjaya mempertahankan negara dengan berwibawa.

Beliau juga menekankan peranan penting pimpinan yang bijaksana dan sokongan padu rakyat dalam mengatasi tekanan dan perang psikologi musuh.

“Mesej televisyen oleh Pemimpin Agung membawa ketenangan kepada rakyat, sehingga kehidupan normal berterusan walaupun dalam keadaan perang,” katanya.

Komitmen untuk Kedaulatan

Mengakhiri ucapannya, pemerintah tentera darat itu sekali lagi menekankan tekad negara.

“Republik Islam Iran tidak pernah tunduk kepada kekerasan dan sentiasa berdiri tegak menentang penindas global,” tegas Brigedier Jeneral Ali Jahanshahi, sambil menyatakan bahawa kesiapsiagaan angkatan tentera dalam semua bidang telah meningkat dengan ketara berikutan pengalaman konflik lalu.