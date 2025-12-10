Amerika Disenaraikan dalam Senarai Ancaman Keselamatan Denmark

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Akhbar Denmark BT melaporkan bahawa Denmark buat pertama kalinya telah meletakkan Amerika Syarikat dalam senarai ancaman yang membahayakan keselamatan negara. Perkara ini dibangkitkan dalam penilaian baharu oleh agensi perisikan Denmark.

Akhbar Berlingske juga menulis: "Amerika Syarikat buat kali pertama disebut sebagai sumber negatif dalam peta ancaman keselamatan Denmark, yang disediakan oleh agensi perisikan negara."

Berdasarkan dokumen itu, Amerika menggunakan kuasa ekonomi dan teknologinya, bahkan terhadap sekutu dan rakan kongsinya sendiri sebagai alat tekanan. Media Denmark juga melaporkan bahawa selain Amerika, Rusia dan China juga disebut sebagai ancaman keselamatan kepada Denmark.

Bagaimanapun, Thomas Ahrenkiel, ketua Perisikan Ketenteraan Denmark (FE), menekankan bahawa Copenhagen masih menganggap Washington sebagai "sekutu terkuat" dan "jaminan utama keselamatan Eropah."

Perkembangan ini berlaku dalam konteks di mana Presiden Amerika telah berulang kali menegaskan bahawa Greenland sepatutnya menjadi sebahagian daripada Amerika Syarikat dan menonjolkan kepentingan strategiknya untuk keselamatan nasional dan perlindungan "dunia bebas" termasuk daripada China dan Rusia.

Sebaliknya, bekas Perdana Menteri Greenland, Múte Bourup Egede, menyatakan: "Pulau ini bukan untuk dijual dan tidak akan pernah dijual." Trump juga enggan berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan tentera untuk menguasai Greenland.

Diingatkan bahawa Greenland merupakan tanah jajahan Denmark sehingga tahun 1953 dan masih dianggap sebagai sebahagian daripada Kerajaan Denmark, tetapi mencapai pemerintahan sendiri pada tahun 2009 dan memperoleh kemampuan untuk pentadbiran dalaman serta membuat keputusan bebas dalam hal ehwal dalam negeri.