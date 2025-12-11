Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kementerian Luar Ghana mengumumkan bahawa tiga rakyat Israel telah dideportasi dari negara itu. Tindakan ini diambil beberapa hari selepas sebilangan rakyat Ghana ditahan dan kemudian dideportasi di Lapangan Terbang Ben Gurion, Tel Aviv. Accra menggambarkan tindakan Israel sebagai perlakuan tidak berperikemanusiaan dan tidak wajar.

Kementerian Luar Ghana menerangkan bahawa tujuh rakyat negara itu – termasuk empat ahli parlimen – telah ditahan tanpa alasan yang jelas selama beberapa jam di ibu negara Israel sejak hari Ahad lalu, sebelum dibebaskan setelah campur tangan diplomatik.

Tiga orang lagi dideportasi secara paksa dengan penerbangan pertama yang tersedia ke Accra, satu tindakan yang digambarkan oleh kerajaan Ghana sebagai provokatif dan tidak boleh diterima.

Kementerian Luar Ghana menambah bahawa delegasi parlimen negara itu telah pergi ke Tel Aviv untuk menyertai sebuah persidangan antarabangsa mengenai keselamatan siber, dan tiga individu yang dideportasi itu telah pulang ke Ghana dengan segera.

Kementerian itu menekankan: "Kerajaan Ghana terpaksa membalas dengan cara yang sama. Maruah rakyat Ghana akan terus dipertahankan, sebagaimana maruah rakyat negara lain juga dihormati."

Kementerian Luar Ghana mengumumkan bahawa Chargé d'Affaires (Pemangku Duta) kedutaan Israel di Accra telah dipanggil memandangkan ketiadaan duta, dan bantahan keras telah disampaikan. Ia juga ditegaskan bahawa dakwaan Israel bahawa kedutaan Ghana di Tel Aviv tidak bekerjasama adalah tidak berasas, dan misi diplomatik Ghana sentiasa mematuhi undang-undang antarabangsa.

Ketegangan Diplomatik Antara Ghana dan Israel Meningkat, Berlaku Tindakan Deportasi Timbal Balik

Hubungan Dua Hala

Ghana dan Israel menjalinkan hubungan diplomatik selepas kemerdekaan Ghana pada tahun 1957, namun hubungan ini terputus selepas Perang Oktober 1973 atas dasar solidariti dengan pendirian Arab. Walau bagaimanapun, hubungan antara Ghana dan Israel disambung semula pada tahun 1994, dan sejak itu kerjasama dalam pelbagai bidang serta perjalanan tetap antara Accra dan Tel Aviv telah berterusan.

Walaupun terdapat peningkatan ketegangan baru-baru ini, Kementerian Luar Ghana menekankan bahawa kedua-dua pihak telah bersetuju untuk berusaha menyelesaikan krisis ini secara mesra. Namun, Accra menegaskan bahawa sebarang persetujuan pada masa depan mesti menjamin perlakuan yang penuh maruah dan hormat terhadap rakyat Ghana, sebagaimana yang diharapkan oleh negara-negara lain terhadap rakyat mereka di Ghana.