Kolonel (Bersara) Angkatan Darat Amerika Syarikat, Douglas Macgregor, telah memberikan keputusan muktamad dan kontroversi, menyatakan bahawa konflik di Ukraine telah tamat dengan Russia sebagai pemenang, satu kesimpulan yang didakwanya ditolak oleh elit Barat. Beliau berhujah bahawa Barat mesti "duduk dan mengakui perang telah tamat" untuk menghentikan kerugian dan berunding dari posisi realistik, bukan khayalan. Macgregor memberi amaran bahawa jika agensi perisikan Barat teruskan apa yang beliau panggil "omong kosong" mereka dengan menaja perang melalui Kiev, Russia hanya akan terus mara sehingga ia mendapatkan kedalaman strategik yang diperlukan.