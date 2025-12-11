Rejim Zionis: Hezbollah Telah Pulihkan Keupayaan Tempur di Kebanyakan Barisan Hadapan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Akhbar "Yedioth Ahronoth" melaporkan, mengutip pegawai kanan rejim Zionis, bahawa Hezbollah telah berjaya memulihkan sebahagian besar keupayaan tempurnya di pelbagai front; satu tindakan yang menurut mereka disertai dengan "pembaharuan aliran bantuan kewangan Iran" dalam bulan-bulan kebelakangan ini.

Tel Aviv menganggap perkembangan ini sebagai satu pengembalian kepada keadaan pencegahan sebelum krisis serantau meningkat, dan memberi amaran bahawa "jangkaan tanpa had" bukan lagi satu pilihan untuk Israel. Ini merupakan satu petanda kemungkinan pengembangan operasi ketenteraan sekiranya tiada kemajuan ketara dalam laluan diplomatik.

Laporan ini dikeluarkan ketika badan-badan keselamatan Israel mendakwa bahawa kelajuan sokongan Iran kepada Hezbollah, selepas satu tempoh pengurangan, telah meningkat semula. Ini telah membolehkan Hezbollah membina semula sistem peluru berpandu, rangkaian pemerintahan dan kawalannya, serta meningkatkan kesediaan unit elit, terutamanya unit "Radwan", di garisan utara.

Dalam satu pendedahan lain, "Yedioth Ahronoth" melaporkan, mengutip pegawai Tel Aviv, bahawa Lubnan setakat ini telah berjaya melucutkan 80 peratus senjata Hezbollah di selatan Sungai Litani; satu tindakan yang Israel anggap sebagai hasil tekanan diplomatik meluas dengan penyertaan Washington, Paris, dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Walau bagaimanapun, pegawai yang sama mengakui bahawa kerajaan Lubnan tidak mampu menyelesaikan proses pelucutan senjata sehingga akhir tahun ini, kerana menghadapi kerumitan politik dan keselamatan serta kelemahan kemampuan kerajaan di kawasan selatan yang sensitif.

Penilaian ini dikemukakan dalam keadaan di mana, dari Oktober 2023 (Mehr 1402) sehingga kini, front Lubnan-Israel menyaksikan pertempuran berselerak dan pertukaran tembakan terhad yang kekal di bawah ambang peperangan penuh. Sementara itu, Amerika Syarikat, Perancis, dan pihak-pihak antarabangsa lain sedang berusaha untuk membentuk "satu persetujuan berperingkat" yang menghalang gelinciran ke arah konfrontasi meluas.

Berdasarkan naratif Israel, pemulihan keupayaan serangan Hezbollah merupakan satu ancaman strategik yang tidak boleh dibendung hanya dengan diplomasi; terutamanya dengan penerbangan berterusan dron dan peluru berpandu ke arah kedudukan tentera di Galilee dan pengembangan aktiviti pertahanan Hezbollah di utara Sungai Litani.

Amaran ini juga berkaitan dengan pelaksanaan Resolusi 1701; resolusi yang Israel tafsirkan sebagai larangan terhadap kehadiran bersenjata Hezbollah di selatan Litani, manakala Lubnan menegaskan bahawa Israel sendiri tidak mematuhi kandungannya, terutamanya mengenai pengunduran dari Ladang Shebaa, pembebasan tahanan, dan pemberhentian pencerobohan udara harian.

Pakar percaya bahawa kenyataan pegawai Israel adalah sebahagian daripada tekanan politik terhadap masyarakat antarabangsa untuk mempercepatkan proses penyelesaian isu sempadan Lubnan dan menguatkuasakan formula keselamatan baru yang akan mendorong tentera Hezbollah ke pedalaman tanah Lubnan.