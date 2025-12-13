Erdogan: Israel Mesti Patuhi Persetujuan Gencatan Senjata di Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, menekankan hari ini kepentingan komitmen penuh Israel terhadap gencatan senjata dan pemulihan kehidupan normal di Genting Gaza.

Dalam kenyataan media selepas pulang dari Turkmenistan, Erdogan menyatakan bahawa "sebarang laluan masa depan ke arah keamanan mesti mengambil kira implikasi keselamatan yang timbul daripada Israel."

Beliau menambah, "Majlis Keamanan Gaza perlu menangani cabaran keselamatan yang sedia ada," sambil menegaskan bahawa "Turkiye tidak akan mengelak daripada tanggungjawabnya untuk menyokong kestabilan dan keamanan di rantau ini."

Hubungan Turkiye-Eropah dan Diplomasi Serantau

Presiden Turkiye turut menyentuh hubungan dengan Eropah, menyatakan bahawa "adalah demi kepentingan Eropah untuk mengamalkan perspektif strategik baharu dalam hubungannya dengan Ankara, khususnya berkenaan keahlian Turkiye di Kesatuan Eropah." Beliau memperhatikan bahawa langkah-langkah yang akan diambil oleh Brussels akan membantu membentuk fasa seterusnya.

Mengenai pertemuannya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Erdogan menjelaskan bahawa mereka "menilai positif perbincangan yang dimulakan oleh Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump," dan membincangkan peranan yang boleh dimainkan oleh Turkiye dalam menyokong usaha keamanan.

Beliau juga menyatakan bahawa perbincangan dengan Putin kebanyakannya "memfokuskan pada krisis Ukraine dan usaha untuk mengakhirinya."

"Posisi Turkiye mengenai perang adalah jelas kepada semua pihak," tegasnya, sambil menambah bahawa selepas pertemuan ini, "pelan keamanan juga akan dibincangkan dengan Trump," dan menyimpulkan dengan kata-kata, "Keamanan tidak mustahil, kami boleh melihatnya."