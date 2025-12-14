Eurovision Runtuh Bersama Regim Zionis, Juara Tahun 1994 Kembalikan Piala

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Charlie McGettigan, penyanyi Ireland dan pemenang Pertandingan Lagu Yurovision tahun 1994, mengumumkan bahawa beliau akan mengembalikan piala kemenangannya sebagai protes terhadap kesinambungan penyertaan regim Zionis dalam pertandingan ini. Tindakan ini dilakukan sebagai sokongan kepada Nemo, penyanyi Switzerland dan pemenang Eurovision 2024.

Dalam sebuah video yang disiarkan di media sosial, McGettigan menyatakan hasratnya untuk menghantar piala tersebut kepada Kesatuan Penyiaran Eropah (European Broadcasting Union – EBU), penganjur pertandingan Eurovision. Pada tahun 1994, beliau mewakili Ireland bersama Paul Harrington dan meraih tempat pertama.

Menurut McGettigan, Nemo telah menghubunginya secara dalam talian sebelum ini dan menerangkan sebab-sebab kepulangan piala tersebut. Paul Harrington juga dalam kenyataannya berkata, walaupun piala dari tahun 1994 itu tidak berada di sisinya, namun sekiranya ditemui, beliau juga akan mengembalikan pialanya sebagai bantahan terhadap dasar penganjur.

Tindakan bantahan ini berlaku apabila kesinambungan penyertaan regim Zionis dalam pertandingan Eurovision mendapat reaksi meluas. Berikutan pengesahan muktamad pengekalan Israel dalam pertandingan ini, rangkaian penyiar di lima negara iaitu Iceland, Ireland, Belanda, Slovenia dan Sepanyol mengumumkan bahawa mereka akan menarik diri daripada Eurovision 2026.