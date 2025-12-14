Professor Iran di Universiti Arkansas, AS Dipecat Kerana Memuji Pemimpin Revolusi Islam

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sebuah media Amerika Syarikat, ekoran dasar imigresen ketat kerajaan Donald Trump dan sokongan tegas terhadap rejim Zionis, mengumumkan bahawa Shirin Saeidi, penolong profesor politik Iran di Universiti Arkansas, telah dipecat selepas didakwa menyatakan pendapat yang menyokong Iran dan mengkritik (rejim) Israel.

Akhbar New York Post hari ini (Sabtu waktu tempatan) melaporkan bahawa seorang professor sains politik di Universiti Arkansas telah dituduh kerana memuji Pemimpin Republik Islam Iran dengan menggunakan kepala surat rasmi universiti, serta mengkritik rejim Zionis.

Media AS ini menambah, bukti menunjukkan bahawa Shirin Saeidi, yang juga ketua Program Pengajian Timur Tengah universiti itu, turut menyokong Hamid Nouri yang pernah ditahan di Sweden.

New York Post menambah, kini, ahli-ahli badan perundangan dan sekumpulan penentang Iran telah meminta pengurusan universiti untuk mengenakan tekanan lebih besar ke atas Saeidi, yang menurut jurucakap universiti, telah dipecat dari jawatannya pada hari Jumaat.

Menurut laporan itu, Saeidi dituduh menggunakan kepala surat universiti untuk memohon pembebasan Hamid Nouri. Hamid Nouri telah disabitkan kesalahan oleh sebuah mahkamah di Sweden pada tahun 2022.

Media AS ini menyambung, Saeidi dalam mesej yang disiarkan di platform sosial X pada bulan November, memuji (Hadhrat) Ayatullah Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran, berdoa untuk perlindungan-Nya dan menekankan bahawa beliau adalah "seorang pemimpin yang telah menjaga keselamatan Iran sepanjang serangan Israel, semoga Allah melindungi-Nya."

New York Post melaporkan lagi, beliau juga menyifatkan Israel sebagai "sebuah negara pengganas" dan "pembasmi kaum" (genocidal).

Berdasarkan laporan itu, profesor Iran ini tidak menjawab permintaan untuk memberikan komen daripada akhbar New York Post.