Ayatollah Javadi Amoli Tekankan Rasa Syukur Kepada Ibu Bapa, Cerahkan Pengorbanan Seorang Ibu

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ayatullah al-Udzma Abdullah Javadi Amoli telah menyeru anak-anak lelaki dan perempuan untuk mengenali dan menghargai usaha serta pengorbanan ibu bapa mereka sepanjang hayat, dengan menekankan bahawa rasa syukur kepada ibu bapa adalah kedua-duanya kewajipan moral dan tuntutan Al-Qur'an.

Dalam ucapan yang menyentuh kepentingan menghormati ibu bapa, ulama kanan Iran itu memberikan perhatian khusus kepada kesusahan unik yang dialami oleh para ibu. Walaupun mengakui usaha berterusan seorang ayah dalam menyediakan tempat tinggal, sumber pendapatan, dan sokongan material untuk keluarga, Ayatollah Javadi Amoli menekankan bahawa beban fizikal dan emosi yang ditanggung oleh para ibu semasa mengandung, bersalin, serta menjaga bayi dan tempoh penyusuan merupakan satu bentuk pengorbanan yang sangat mencabar dan tidak dapat diganti.

“Kepenatan yang dikaitkan dengan kehamilan, membesarkan seorang bayi, dan penyusuan adalah sesuatu yang melemahkan,” katanya menyatakan. “Realiti ini mesti difahami supaya anak-anak lelaki membangunkan rasa syukur yang mendalam terhadap ibu mereka, dan anak-anak perempuan mengenali laluan ketabahan dan tanggungjawab yang wujud dalam keibuan.”

Ayatollah Javadi Amoli merujuk kepada Al-Qur'anul Karim untuk mengukuhkan ucapannya, dengan memetik ayat 14 Surah Luqman, yang secara jelas menyerlahkan keperitan seorang ibu dalam konteks menghormati ibu bapa. Ayat tersebut menyatakan: “Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah". Sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa tiga puluh bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur empat puluh tahun, berdoalah ia dengan berkata: "Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap mensyukuri nikmat-Mu yang engkau telah kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai; dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam (yang tunduk patuh kepadamu)."

Menurut ulama itu, penekanan Al-Qur'an terhadap kesusahan seorang ibu mempunyai tujuan pendidikan dan etika yang jelas. “Kedua-dua anak lelaki dan perempuan mesti belajar daripada panduan ilahi ini,” katanya. “Anak lelaki diingatkan tentang nilai ibu mereka yang tidak terhingga, dan anak perempuan diajar tentang kebaikan, martabat, dan ganjaran rohani yang dikaitkan dengan keibuan.”

Ayatollah Javadi Amoli menambah bahawa rasa syukur terhadap ibu bapa tidak seharusnya terhad kepada kata-kata tetapi mesti tercermin dalam tingkah laku, hormat-menghormati, dan penjagaan sepanjang hayat mereka. Beliau menggambarkan penghormatan kepada ibu bapa sebagai elemen asas kepada masyarakat yang sihat, dengan menyatakan bahawa ikatan keluarga yang kukuh berakar daripada rasa syukur dan hormat menyumbang kepada kestabilan moral dan perpaduan sosial.

Ucapan ini disampaikan di tengah perbincangan agama dan sosial yang lebih luas di Iran yang menekankan nilai kekeluargaan, tanggungjawab antara generasi, dan pematuhan kepada prinsip etika Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan ajaran Ahl al-Bayt (semoga kesejahteraan dilimpahkan ke atas mereka).

Ayatollah Javadi Amoli mengakhiri dengan menggesa keluarga-keluarga untuk mendalami ajaran-ajaran ini, dengan menyatakan bahawa mengenali pengorbanan ibu bapa bukan sekadar tradisi budaya tetapi perintah ilahi yang mempunyai akibat rohani dan sosial yang berkekalan.