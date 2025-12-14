Letupan di Perayaan Hanukkah Sydney, Daripada Dua Tahun Genosid di Gaza Hingga Kemungkinan Provokasi Sendiri Zionis!

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Beberapa jam lalu sumber-sumber Australia melaporkan berlakunya tembakan meluas semasa perayaan Hanukkah di kawasan Bondi Beach, Sydney.

Sebelum kita meneliti kejadian ini dari sudut pandangan akhbar dan media Australia serta Zionis, persoalan ini kelihatan sangat penting: mengapa upacara-upacara Yahudi yang menyokong Zionis menjadi sasaran?! Hasil daripada puluhan jenayah dan pembunuhan rejim Israel di Palestin dan dua tahun pencerobohan tanpa henti Zionis ke Gaza tidak lain hanyalah membuatkan pelbagai tempat di dunia menjadi berbahaya bagi elemen-elemen Zionis.

Harus diakui bahawa hari demi hari keadaan akan menjadi lebih sukar bagi rejim Zionis.

Akhbar Sydney Morning Herald mengesahkan bahawa dalam kejadian ini, puluhan orang terbunuh dan cedera, sementara sebilangan besar peserta majlis itu telah melarikan diri dan bersembunyi di pelbagai lokasi.

Polis Australia mengumumkan bahawa "satu operasi keselamatan sedang dijalankan di Pantai Bondi dan kami meminta warga menjauhi kawasan ini" dan menyatakan bahawa dua orang telah ditangkap selepas laporan mengenai tembakan.

Sementara itu, seorang pelancong British memberitahu agensi berita Perancis bahawa dia melihat "dua lelaki bersenjata yang memakai pakaian hitam dan membawa senapang separa automatik di pantai terkenal Bondi Sydney," dan menambah bahawa dia melihat beberapa orang dengan kecederaan akibat tembakan.

Di sisi lain, Isaac Herzog, ketua rejim Zionis, mengutuk serangan bersenjata yang menyasarkan sekumpulan orang Yahudi di Pantai Bondi, dengan berkata: "Saudara-saudari kita di Sydney disasarkan oleh serangan pengganas kejam semasa menyalakan lilin pertama Hanukkah!"

Menurut Times of Israel, Herzog meminta kerajaan Australia menangani apa yang disebutnya sebagai "gelombang besar antisemitisme terhadap komuniti Yahudi di negara ini."

Beliau menambah: Kami telah berulang kali memberi amaran kepada kerajaan Australia bahawa mereka perlu mengambil tindakan untuk memerangi gelombang antisemitisme berbahaya ini.

Akhbar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahawa Pantai Bondi telah menjadi tuan rumah satu majlis sempena perayaan Yahudi Hanukkah, dan menyatakan bahawa kira-kira 2,000 orang hadir dalam perayaan yang disasarkan itu.

Selepas kejadian ini, pegawai-pegawai Zionis sedang melemparkan tuduhan, namun pelbagai pandangan sedang disebarkan yang mengatakan serangan ke atas orang Yahudi Sydney mungkin adalah kerja Israel sendiri, kerana Zionis dan rejim Israel telah kehilangan kedudukan global mereka akibat jenayah dua tahun kebelakangan ini di Gaza dan Lubnan, dan untuk memulihkan perkara ini mereka tidak mempunyai pilihan selain berpura-pura menjadi mangsa.

Semasa 7 Oktober juga, bukti-bukti mengenai perbuatan berpura-pura menjadi mangsa oleh Zionis disiarkan, yang mana mereka sanggup mengorbankan orang mereka sendiri untuk tujuan ini. Dalam operasi 7 Oktober, helikopter Israel membunuh beratus-ratus Zionis.

Selepas rejim Israel mengambil kesempatan daripada kejadian ini dan gambar-gambar disebarkan, pada mulanya perkara ini dinafikan; tetapi kemudian mereka berkata perkara ini berlaku secara tidak sengaja!