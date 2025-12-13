Tanpa Kefahaman Ancaman Baharu, Fiqh Muqawwamah Tidak Akan Berkesan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perjumpaan Ilmiah ke-247 Pusat Kajian Fiqh Kontemporari bertajuk "Perjumpaan Ilmiah Fiqh al-Muqawamah (Fiqh Rintangan)" telah diadakan pada pagi Sabtu, 22 Azar 1404, dengan kehadiran sekumpulan profesor, penyelidik dan tetamu asing di Pusat Kajian Fiqh Kontemporari di kota suci Qom.

Dalam perjumpaan ini, Ayatullah Sayid Mujtaba Nurmufid, Ketua Pusat Kajian Fiqh Kontemporari, dan Syeikh Ghazi Haninah, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Perhimpunan Ulama Muslim Lebanon, menyampaikan pandangan mereka.

Ayatullah Sayid Mujtaba Nurmufid pada permulaan ucapannya, dengan mengucapkan tahniah sempena kelahiran Hazrat Fatimah al-Zahra SA, membincangkan kepentingan isu rintangan dalam keadaan semasa dunia Islam dan menekankan bahawa konsep ini mempunyai akar yang mendalam dalam al-Quran dan Sunnah.

Dengan merujuk kepada perkembangan global baharu dan perubahan sifat ancaman, pensyarah pelajaran luar fiqh di hawzah ilmiah Qom mengingatkan keperluan untuk membaca semula fiqh rintangan dan menyatakan bahawa bidang ini hari ini memerlukan pembinaan sistem fiqh dan penyusunan bab-bab yang bebas.

Ayatullah Nurmufid dengan menyatakan bahawa banyak ayat al-Quran dan riwayat Nabi serta Ahlul Bait (a.s.) memperkenalkan prinsip rintangan sebagai prinsip asas dalam sistem agama, menambah: "Konsep rintangan tanpa ragu mempunyai akar Quranik dan dapat dilihat sepenuhnya dalam Sunnah Nabi dan Ahlul Bait."

Ketua Pusat Kajian Fiqh Kontemporari menekankan: "Kefahaman umum tentang rintangan adalah terhad dan diremehkan, dan dimensi yang lebih luasnya harus diterangkan kepada masyarakat. Perlu diambil perhatian bahawa rintangan tidak terhad kepada bidang ketenteraan; skopnya merangkumi hal ehwal ekonomi, media, persepsi, budaya dan juga ketahanan sosial."

Ayatullah Nurmufid seterusnya menyatakan: "Fiqh Muqawwamah tidak boleh berkesan tanpa kefahaman tentang sifat ancaman baharu."

Menurut beliau, ancaman hari ini termasuk peperangan media, operasi siber, penyusupan budaya, sekatan ekonomi dan peperangan persepsi dan kognitif. Fiqh harus memberikan respons yang sesuai dengan mengenali bidang-bidang ini dengan tepat.

Pensyarah pelajaran luar fiqh di hawzah ilmiah Qom, dengan merujuk kepada penekanan Islam terhadap memelihara perpaduan dan kemuliaan Islam, menyatakan: "Jika kita mahu masyarakat Islam mencapai kemuliaan yang dijanjikan Allah, tidak ada pilihan lain selain memelihara dan menghidupkan jalan serta adab rintangan dalam semua bidang."

Ketua Pusat Kajian Fiqh Kontemporari, dengan merujuk kepada kenyataan Pemimpin Agung Revolusi, menyatakan bahawa isu rintangan, sama ada dalam bidang dalaman atau dalam bidang serantau dan antarabangsa, sentiasa ditekankan oleh beliau. Beliau menambah: Pemimpin Revolusi sejak bertahun-tahun telah menekankan "ekonomi rintangan" dalam hal ehwal dalaman dan "paksi rintangan" dalam bidang luar negara, dan penekanan ini berakar dalam ajaran agama yang asli.

Dengan mengkritik sesetengah kefahaman yang mereduksikan konsep, beliau berkata: "Malangnya, sesetengah orang, sama ada kerana berniat jahat atau disebabkan kejahilan, telah mereduksikan konsep rintangan kepada satu bidang yang terhad dan tidak membenarkan kebenaran kata suci ini dijelaskan kepada semua orang. Sedangkan rintangan adalah rahsia kemuliaan dan kejayaan umat Islam berhadapan dengan penindas dan mereka yang angkuh, dan Pemimpin Revolusi juga sentiasa menekankan keluasan konsep ini."

Ayatullah Nurmufid menyambung: Untuk menerangkan konsep ini dengan betul, adalah perlu untuk membuka "bab fiqh rintangan" secara rasmi. Semua isu yang berkaitan dengan bidang ini harus dihitung, asas dan dalilnya dikumpulkan, dan cabang fiqhnya disimpulkan. Hari ini terdapat puluhan malah ratusan isu fiqh dalam lingkungan ini yang memerlukan pemeriksaan dan pengeluaran hukum syarak, dan kerja ini dapat membantu memperdalam dan memperluaskan konsep rintangan dalam masyarakat.

Pensyarah pelajaran luar fiqh di hawzah ilmiah Qom seterusnya menekankan: "Perlu diambil perhatian bahawa rintangan bukan sahaja bermakna dalam menghadapi ancaman yang nyata, tetapi juga dalam menghadapi ancaman yang berpotensi, dan langkah pencegahan adalah sebahagian daripada fiqh rintangan."

Ayatullah Nurmufid, dengan merujuk kepada keluasan isu berkaitan rintangan, mencadangkan agar dalam fiqh Syiah, "Bab Rintangan yang Komprehensif" dibuka supaya asas, dalil dan cabang fiqh bidang ini dapat disusun secara teratur. Beliau menganggap isu ini dalam beberapa kes lebih penting daripada amar makruf dan nahi mungkar.

Beliau juga, dengan merujuk kepada salah faham media dan usaha musuh untuk mewujudkan tanggapan negatif terhadap konsep rintangan, menekankan keperluan untuk menerangkan perkara ini dengan betul dan saintifik.

Dalam bahagian lain ucapannya, Ayatullah Nurmufid merujuk kepada tindakan Republik Islam Iran dalam menyokong paksi rintangan di rantau ini dan menyifatkan tindakan ini sebagai menangkis ancaman nyata dan berpotensi musuh. Beliau menekankan bahawa tindakan ini mempunyai asas fiqh yang jelas dan tidak harus dianalisis dengan pandangan yang mereduksikan.

Ketua Pusat Kajian, dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Syeikh Ghazi Haninah, menggambarkan rekod Perhimpunan Ulama Muslim Lebanon dalam bidang perpaduan dan rintangan sebagai cemerlang dan menyatakan harapan agar kerjasama ini diperluaskan di peringkat dunia Islam.

Dalam bahagian akhir perjumpaan, hadirin mengemukakan soalan mengenai maqasid syariah dalam fiqh rintangan, hubungan maqasid dengan nas, peranan kaedah seperti nafi sabil dalam struktur fiqh rintangan, dan juga pengalaman sejarah rintangan di negara-negara Islam.

Ayatullah Nurmufid dan Syeikh Ghazi Haninah menjawab soalan-soalan ini dan menekankan keperluan memberi perhatian kepada dimensi epistemologi, sejarah dan sosial rintangan.

Perjumpaan ilmiah "Fiqh al-Muqawamah" dengan membentangkan perbincangan baharu tentang sifat ancaman baharu, keperluan membaca semula fiqh rintangan, peranan rintangan dalam kemuliaan umat Islam, dan kepentingan pembinaan sistem fiqh dalam bidang ini, adalah salah satu perjumpaan penting Pusat Kajian Fiqh Kontemporari tahun ini. Perjumpaan ini disambut dengan baik oleh penyelidik dan tetamu asing dan akan menjadi landasan untuk perbincangan ilmiah yang lebih luas pada masa hadapan.