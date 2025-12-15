Gereja England Menentang Aktivis Islamofobik

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pemimpin-pemimpin kanan Gereja England dengan mengeluarkan pendirian-pendirian yang jelas, menuduh "Tommy Robinson" aktivis kanan ekstrem dan islamofob dengan "menyeleweng dan merosakkan kepercayaan Kristian". Reaksi-reaksi ini berlaku selepas diadakan perhimpunan dengan tajuk "Mengembalikan Kristus kepada Krismas" di pusat bandar "London" (ibu negara Britain); perhimpunan yang Robinson mengetuainya.

Tommy Robinson yang nama sebenarnya "Stephen Yaxley-Lennon", hari Sabtu upacara yang dikenali sebagai nyanyian Krismas dengan kehadiran kira-kira seribu orang telah diadakan. Perhimpunan ini dengan penyertaan aliran-aliran nasionalis Kristian, anti-pendatang dan islamofob disertai; aliran yang cuba ideologi berasaskan kebencian sendiri terhadap Muslim dan pendatang dengan selimut agama dan Kristian menghasilkan semula. Perhimpunan ini dengan bantahan kumpulan anti-perkauman "Stand Up To Racism" berhadapan.

Bishop Manchester, "David Walker", dari wajah-wajah terkemuka Gereja England, tindakan ini sebagai "menghina" digambarkan dan memberi amaran bahawa perayaan besar penganut Kristian kepada alat dalam "perang budaya gelap" telah bertukar. Dia menekankan bahawa ekstremis kanan dengan menimbulkan khayalan "penghapusan Krismas" dalam mencari penciptaan dikotomi dan penyebaran kebencian terhadap minoriti, terutamanya penganut agama lain; pendekatan yang tiada nisbah dengan mesej kasih sayang dan keadilan dalam agama Kristian.

Juga bishop-bishop wilayah "Southwark" (Southwark) di selatan London dengan penerbitan kenyataan mengumumkan bahawa sebarang penyalahgunaan simbol dan bahasa Kristian untuk justifikasi perkauman dan anti-pendatang "tidak boleh diterima" adalah. Mereka menekankan bahawa kepercayaan sebenar dengan tingkah laku manusia diukur, bukan dengan slogan-slogan kosong. Dalam tindak balas terhadap kritikan ini, Robinson dengan menyerang bishop-bishop di rangkaian sosial X, mereka "pengkhianat" panggil; reaksi yang sekali lagi wajah ganas dan memecahbelahkan aliran-aliran kanan ekstrem di Barat mendedahkan.