Video | Rakaman Serangan Pantai Bondi

News ID: 1762248

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berikut merupakan rakaman yang diambil oleh orang awam membabitkan serangan berdarah di Pantai Bondi semalam yang mengorbankan puluhan di kalangan mereka yang menyertai Pesta Hanukkah pada hari tersebut. Rabbi terkenal Eli Schlanger, yang tidak lelah menyokong rejim Zionis dalam genosid mereka ke atas rakyat Palestin turut mati di tempat kejadian.