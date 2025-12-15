Kenyataan Menteri Denmark Mengenai Cadangan Larangan Azan di Tempat Awam

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): "Rasmus Stoklund", Menteri Imigrasi dan Integrasi Denmark, mengumumkan bahawa kerajaan negara itu berhasrat untuk mengkaji kemungkinan mewujudkan undang-undang bagi melarang siaran azan dari masjid di ruang awam; ini pada masa pihak berkuasa Denmark sendiri mengakui bahawa kejadian sedemikian pada masa ini tidak meluas atau menimbulkan masalah.

Berdasarkan kenyataan Kementerian Imigrasi dan Integrasi Denmark, daripada 98 perbandaran di negara itu, 78 perbandaran telah menjawab pertanyaan menteri tersebut dan hanya 3 perbandaran yang melaporkan menerima aduan mengenai "azan atau doa dengan suara kuat". Ketiga-tiga bandar ini termasuk "Copenhagen" (København, ibu negara Denmark), "Brøndby" (di timur Denmark), dan "Odense" (di pulau Funen).

Stoklund dengan mengakui bahawa isu azan di Denmark pada masa ini adalah "sangat terhad", menekankan bahawa mengkaji kemungkinan larangan undang-undangnya dari perspektif kerajaan dianggap sebagai "berjaga-jaga terlebih dahulu".

Beliau berkata kerajaan tidak mahu menunggu sehingga pada masa hadapan, menurut katanya, sebuah masjid mengambil tindakan menyiarkan azan di kawasan bandar dan kemudian baru memikirkan rangka kerja undang-undang. Menteri Imigrasi Denmark juga menegaskan bahawa pada masa ini beliau tidak bercadang untuk membentangkan rang undang-undang bagi melarang azan dan tujuannya hanyalah untuk menjelaskan asas undang-undang untuk masa hadapan. Beliau mengingatkan bahawa kajian serupa telah dimulakan pada tahun 2020 tetapi tidak selesai dan kini hanya kajian undang-undang yang sama itu yang disambung semula.