Iran Melantik Alireza Elhami Sebagai Panglima Angkatan Pertahanan Udara Tentera Darat

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Brigedier Jeneral Alireza Elhami telah dilantik sebagai panglima baharu Angkatan Pertahanan Udara Tentera Darat Iran.

Brigedier Jeneral Alireza Elhami telah dilantik sebagai panglima Angkatan Pertahanan Udara Tentera Darat melalui dekri.

Jeneral Elhami, yang telah berkhidmat sebagai timbalan panglima angkatan tersebut sejak 2019, sebelum ini pernah memegang jawatan termasuk panglima Universiti Pertahanan Udara dan timbalan operasi di Markas Pertahanan Udara Khatam al-Anbia.

Sebelum ini, Brigedier Jeneral Alireza Sabahi Fard bertanggungjawab memimpin Angkatan Pertahanan Udara Tentera Darat.