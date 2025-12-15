Video | Pencahayaan Pokok Krismas di Bethlehem Selepas Dua Tahun, Mesej Keamanan dan Harapan Bangsa Palestin

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Selepas terhenti selama dua tahun, upacara sambutan kelahiran Nabi Isa (a.s) telah kembali ke bandar-bandar Baitulmaqdis yang dijajah dan Bethlehem, dan penduduk Palestin serta penganut Kristian dari seluruh dunia telah bersiap untuk menyertai upacara tradisi perayaan ini.

Menurut laporan Al Jazeera Net, "Umm Hanna", seorang penduduk Baitulmaqdis yang mulia, yang selama dua tahun lepas tidak dapat menganjurkan sambutan kelahiran di rumahnya sendiri disebabkan serangan sengit rejim Zionis ke atas Genting Gaza, tahun ini dengan membeli sebatang pokok baru, berhasrat untuk menganjurkan sambutan ini bersama anak-anaknya dan juga telah merancang untuk menghadiri upacara di dataran dan Gereja Nativity di Bethlehem.

Upacara menyalakan pokok Krismas di Dataran Gereja Nativity di Bethlehem telah diadakan pada 6 Disember, dan penduduk Baitulmaqdis yang dijajah juga sedang bersiap untuk menyalakan pokok di bandar lama kota ini pada malam Isnin.

Selain itu, upacara perarakan gerejani pada 24 Disember akan diadakan dari "Pintu Hebron" menuju ke Bethlehem, yang selepas terhenti dua tahun, 27 kumpulan istiadat di Dataran Gereja Nativity akan mengiringi upacara ini dengan persembahan lagu-lagu dan nyanyian baharu.

"Jeries Qumsieh", jurucakap rasmi Kementerian Pelancongan dan Barangan Antik Palestin, mengumumkan bahawa "Upacara sambutan Krismas selepas terhenti dua tahun disebabkan keadaan yang melanda Palestin dan terutamanya serangan "Israel" ke atas Genting Gaza, sekali lagi akan diadakan untuk menyampaikan mesej ini kepada seluruh dunia bahawa "bangsa Palestin bangkit seperti phoenix dari abu dan membawa mesej keadilan, kasih sayang dan keamanan untuk seluruh dunia".