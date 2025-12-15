Amaran Ansarullah Yaman kepada Tel Aviv Berkenaan Penerusan Pelanggaran Gencatan Senjata di Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kementerian Luar Negara Sana'a yang bernaung di bawah Gerakan Ansarullah Yaman telah mengeluarkan satu kenyataan, memberi amaran tentang penerusan pelanggaran perjanjian gencatan senjata di Genting Gaza oleh rejim Zionis, dan menekankan bahawa rejim ini masih lagi meneruskan pencerobohannya terhadap rakyat Palestin.

Kenyataan kementerian tersebut menyatakan bahawa kes terbaharu pelanggaran gencatan senjata adalah sasaran terhadap "Ra'ed Sa'ad", salah seorang komander Briged Izzuddin al-Qassam, sayap tentera Gerakan Hamas.

Kementerian Luar Negara Kerajaan Sana'a menjelaskan bahawa "jenayah pembunuhan beramai-ramai di Gaza tidak berhenti dan masih berterusan setiap hari, dan setiap hari meninggalkan puluhan syahid, termasuk wanita dan kanak-kanak."

Kenyataan itu selanjutnya menekankan bahawa rejim Zionis tidak menunaikan komitmennya berkenaan kemasukan bantuan kemanusiaan, dan tidak mengakhiri pencerobohan serta kepungan ke atas rakyat Palestin di Gaza.

Berdasarkan kenyataan ini, Gerakan Ansarullah Yaman juga memberi amaran tentang peningkatan ketegangan di Tebing Barat dan mengumumkan bahawa tindakan rejim Zionis merangkumi mensasarkan rakyat Palestin, memusnahkan rumah dan harta benda mereka, serta melaksanakan rancangan pembinaan penempatan tanpa precedent di wilayah yang dijajah ini.

Kementerian Luar Negara Kerajaan Sana'a menyeru komuniti antarabangsa untuk memaksa rejim Zionis melaksanakan sepenuhnya perjanjian gencatan senjata, melengkapkan fasa pertamanya, memudahkan kemasukan bantuan kemanusiaan tanpa halangan, dan bergerak ke arah pelaksanaan fasa kedua perjanjian, serta menghentikan semua bentuk pencerobohan dan pembinaan penempatan di Tebing Barat.

Penutup kenyataan itu sekali lagi menekankan pendirian teguh Yaman – pada peringkat kepimpinan, kerajaan, dan rakyat – dalam menyokong bangsa Palestin dan cita-cita adil mereka.