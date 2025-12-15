Pencarian Syahid dengan Kerjasama Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah di Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Peringkat pertama pencarian jasad para syahid di bawah runtuhan rumah-rumah di Bandar Gaza telah bermula pagi ini.

Mahmoud Basal, jurucakap Pertahanan Awam di Gaza, mengumumkan bahawa pencarian telah dimulakan dengan kerjasama Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah, sambil menyatakan bahawa Pertahanan Awam beroperasi hampir tanpa sebarang kemampuan, dan selepas pihak penjajah memusnahkan kebanyakan peralatannya, kakitangan menggunakan peralatan asas dalam menjalankan operasi penggalian.

Basal, dalam satu sidang media, menerangkan bahawa pasukan sangat memerlukan 20 jentolak dan 20 penggali mekanikal untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang diperlukan, sambil menekankan bahawa pasukan Pertahanan Awam bekerjasama dengan Pentadbiran Pembangunan Semula Arab Gaza, Jawatankuasa Kecemasan, Pentadbiran Tindak Balas Pantas, Pentadbiran Forensik, Kementerian Kesihatan, Kementerian Wakaf, keluarga para syahid, dan Persatuan Kabilah dan Puak.Basal menyeru kepada organisasi antarabangsa agar "segera mengambil bahagian dalam menyokong usaha pencarian," dan menekankan bahawa beribu-ribu jasad masih tertimbus di bawah runtuhan, dan tidak dapat dikebumikan dengan penuh penghormatan tanpa peralatan berat.

Pada jam-jam pertama operasi, para pekerja berjaya menemui 14 jasad di bawah rumah seorang rakyat Palestin. Sebuah keluarga yang menyatakan bahawa 74 jasad lagi masih tertinggal selepas sebilangan yang lain ditemui pada awal peperangan.

Serentak dengan permulaan operasi kemanusiaan ini, tentera Israel pada subuh hari ini memulakan satu siri serangan udara dan artileri ke atas pelbagai kawasan di Genting Gaza, yang merupakan satu lagi pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah berkuat kuasa sejak 10 Oktober.

Serangan-serangan ini juga menyasarkan bandar Rafah, yang berada di bawah kawalan penjajah, di mana kenderaan tentera melepaskan tembakan secara rawak ke kawasan kejiranan utara bandar tersebut.

Artileri Israel juga membedil kawasan di timur Khan Yunis, sementara helikopter tempuhnya melepaskan tembakan ke kawasan itu. Pelanggaran-pelanggaran ini turut termasuk tembakan yang dilepaskan di bandar Jabalia, utara Bandar Gaza, dan di timur bandar tersebut.