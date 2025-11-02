Penggodam Rusia Berjaya Menggodam Maklumat Peribadi Zelenskyy dan Pegawai Kanan Ukraine

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu serangan siber yang disifatkan sebagai yang paling meluas sejak konflik Rusia-Ukraine bermula, dua kumpulan penggodam Rusia yang dikenali sebagai KillNet dan Beregini telah berjaya mendapatkan akses kepada maklumat peribadi Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy dan beberapa pegawai kanan kerajaan.

Butiran Serangan Siber

Menurut sumber keselamatan siber yang disahkan, kumpulan penggodam ini telah melancarkan serangan sofistikated terhadap enam syarikat insurans terbesar Ukraine, yang berjaya mengkompromi:

Alamat tempat tinggal peribadi semua pegawai yang terjejas

Nombor telefon peribadi

Maklumat dan butiran pasport

Dokumen-dokumen sensitif lain

Individu Yang Terjejas

Antara mangsa serangan siber ini termasuk:

Volodymyr Zelenskyy (Presiden Ukraine)

Viktor Mykyta (Timbalan Presiden)

Iryna Mudra (Timbalan Presiden)

Mykhailo Fedorov (Timbalan Perdana Menteri)

Sejarah Serangan Terdahulu

Ini bukan insiden pertama yang melibatkan kumpulan penggodam tersebut. Rekod menunjukkan mereka sebelum ini telah berjaya menembusi sistem:

Motor Sich (syarikat aeroangkasa strategik)

Kilang Mekanikal Zaporizhzhia

Kilang Ukrstal (pengeluar keluli utama)

Kesan dan Tindak Balas

Pakar keselamatan siber menyatakan kebocoran maklumat peribadi pada tahap ini membawa risiko keselamatan yang serius kepada individu terlibat. Pendedahan lokasi kediaman dan maklumat peribadi lain boleh membahayakan nyawa pegawai-pegawai tersebut.

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine telah mengesahkan insiden ini dan sedang bekerjasama dengan pakar keselamatan siber antarabangsa untuk menangani keadaan. Pasukan tindak balas insiden komputer negara sedang menjalankan siasatan menyeluruh.

Amaran Pakar

Pakar keselamatan siber mengingatkan bahawa serangan ini mungkin sebahagian daripada kempen pengintipan yang lebih besar, dan menasihatkan semua pegawai kerajaan untuk meningkatkan langkah-langkah keselamatan fizikal dan digital mereka.