Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Satu letupan kuat telah menggegarkan kawasan Beit Shemesh di barat Al-Quds yang diduduki pada malam Sabtu, menurut media Israel yang mengesahkan letupan kuat tersebut menggegarkan kawasan pendudukan dan mencetuskan panik dalam kalangan peneroka.

Syarikat Tomer rejim Israel, peneraju utama dalam sistem roket dan peluru berpandu, segera mengeluarkan kenyataan mendakwa letupan itu hanyalah "ujian terancang" yang dijalankan "mengikut perancangan."

Kenyataan yang disiarkan oleh Kan news itu cuba memperkecilkan insiden di salah satu tapak ketenteraan sensitif rejim tersebut.

Namun, video dramatik yang tersebar luas di media sosial menceritakan kisah berbeza. Rakaman menunjukkan letupan besar menghasilkan awan cendawan yang menjulang tinggi ke langit, kelihatan dari jarak jauh dan menyerupai akibat daripada kemalangan besar di kemudahan pembangunan senjata.

Skala letupan itu menimbulkan persoalan serius tentang keadaan sebenar dalam kompleks perindustrian tentera Israel, yang semakin tertekan akibat kempen agresif rejim Zionis di seluruh rantau ini.

Kemudahan tersebut, yang bertanggungjawab menghasilkan sistem pendorong untuk peluru berpandu dan pencegah, beroperasi di bawah kerahsiaan ketat disebabkan kebimbangan keselamatan berulang dan tekanan berterusan daripada Pakatan Muqawwamah (Axis of Resistance).

Ketenteraan dan polis rejim Israel mendiamkan diri untuk beberapa ketika sebelum kenyataan yang dirancang rapi daripada Tomer dikeluarkan.