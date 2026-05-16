Rejim Zionis Terus Serbu Tanah Syria

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pasukan dan kenderaan rejim penjajah Israel hari ini menyerbu masuk ke kampung Sayda Al-Hanout dan kawasan sekitar kampung Al-Mu'allaqah di pinggir selatan Quneitra.

Menurut laporan, satu kumpulan pasukan Zionis dengan 4 kenderaan tentera memasuki kampung Sayda Al-Hanout, dan tentera mereka menyerbu masuk ke rumah-rumah penduduk serta mula memeriksa kediaman tersebut.

Sementara itu, pasukan penjajah juga dengan 3 buah kereta kebal menyerbu kawasan sekitar Tel Al-Duraiyat berhampiran kampung Al-Mu'allaqah di pinggir selatan Quneitra, sebelum berundur selepas beberapa ketika.