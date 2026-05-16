Video | Bendera Palestin Berkibar di Menara Eiffel, Kejutan di Tengah Sekatan Ketat

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Aktivis pro-Palestina berjaya mengibarkan bendera Palestina di Menara Eiffel, Paris, satu pencapaian besar di tengah sekatan ketat selama ini terhadap sebarang simbol Palestina di mercu tanda Perancis itu. Seorang aktivis dari gerakan Rebellion Against Extinction mengutuk pengabaian dunia terhadap pembunuhan beramai-ramai di Gaza, sambil menyeru perhatian global kepada dokumentasi wartawan Palestin yang berusaha merakam realiti keganasan di wilayah tersebut.