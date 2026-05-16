Komander Briged Al-Qassam Syahid, Hamas Sahkan Berita Pemergian ‘Izzeddin Al-Haddad

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Briged 'Izzeddin Al-Qassam, sayap tentera Hamas, secara rasmi mengesahkan syahidnya Komander briged tersebut, 'Izzeddin Al-Haddad, dalam serangan rejim Zionis.

Briged Al-Qassam menjelaskan bahawa syahid 'Izzeddin Al-Haddad gugur bersama isteri dan anak perempuannya serta beberapa rakyat Palestin yang lain.

Al-Qassam menyatakan bahawa komander besar ini syahid akibat operasi pembunuhan pengecut oleh musuh Zionis di pusat bandar Gaza, dan serangan ini merupakan pelanggaran teruk terhadap perjanjian gencatan senjata.

Briged Al-Qassam menegaskan bahawa peristiwa besar ini hanya akan menjadi dorongan yang lebih kuat untuk rakyat Palestin yang tabah dan pejuang yang berani meneruskan perjuangan dan perlawanan.

Sementara itu, media Palestin menyiarkan gambar upacara pengebumian jenazah Al-Haddad bersama isteri dan anaknya.